صندوق النقد يسمح لأوكرانيا بسحب 890 مليون دولار من قرضها

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الخميس، مراجعته الأولى لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، مما يسمح لكييف بسحب 890 مليون دولار على الفور لدعم الميزانية في الوقت الذي تشن فيه هجوماً كبيراً مضاداً للغزو الروسي.

وترفع موافقة المجلس إجمالي ما تسحبه أوكرانيا بموجب البرنامج الذي تم إطلاقه في 31 مارس/آذار إلى حوالي 3.6 مليار دولار حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات الأوكرانية حققت "تقدماً قوياً" نحو الوفاء بالتزامات الإصلاح في ظل "ظروف صعبة".