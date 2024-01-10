خوفا من تأثر شحناتها في البحر الأحمر.. كوريا الجنوبية تدعم مصدّريها

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستقدم الدعم لمصدّريها من خلال تأمين مساحة شحن إضافية على السفن ومناطق تخزين، وسط مخاوف من التوتر الذي يعطل طرق الشحن في البحر الأحمر.

وتأتي الخطة التي وضعتها وزارة المحيطات والمصائد لمساعدة قطاع التصدير الحيوي في كوريا الجنوبية، بعد أن كثفت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن التي تستخدم خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال نائب وزير المحيطات سونغ ميونغ دال، في بيان اليوم الأربعاء "مع انتشار الصراعات في الشرق الأوسط، لا يمكننا أن نستبعد احتمال حدوث اضطرابات مماثلة في مناطق أخرى بالشرق الأوسط".

وقالت الوزارة إنها تعتزم تأمين مساحة الشحن مسبقا في شركات الشحن لتقليل تأثير التوتر في البحر الأحمر على صادرات كوريا الجنوبية ووارداتها.