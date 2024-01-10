خوفا من تأثر شحناتها في البحر الأحمر.. كوريا الجنوبية تدعم مصدّريها
أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستقدم الدعم لمصدّريها من خلال تأمين مساحة شحن إضافية على السفن ومناطق تخزين، وسط مخاوف من التوتر الذي يعطل طرق الشحن في البحر الأحمر.
وتأتي الخطة التي وضعتها وزارة المحيطات والمصائد لمساعدة قطاع التصدير الحيوي في كوريا الجنوبية، بعد أن كثفت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران هجماتها على السفن التي تستخدم خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال نائب وزير المحيطات سونغ ميونغ دال، في بيان اليوم الأربعاء "مع انتشار الصراعات في الشرق الأوسط، لا يمكننا أن نستبعد احتمال حدوث اضطرابات مماثلة في مناطق أخرى بالشرق الأوسط".
وقالت الوزارة إنها تعتزم تأمين مساحة الشحن مسبقا في شركات الشحن لتقليل تأثير التوتر في البحر الأحمر على صادرات كوريا الجنوبية ووارداتها.
وقال سونغ، إن المشروع سيوفر سفنا بديلة لصادرات السيارات وساحات تخزين إضافية؛ إذ من المتوقع أن يواجه قطاع السيارات اضطرابا كبيرا.
وقالت الوزارة، إن كوريا الجنوبية تهدف إلى تأمين استخدام 4 سفن حاويات لطرق شمال أوروبا والبحر المتوسط من منتصف يناير/ كانون الثاني إلى أوائل فبراير/ شباط.
وتؤثر هجمات ميليشيا الحوثي على طريق حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، وخاصة تجارة النفط، إذ تصل السفن إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر.
وفي ظل الهجمات، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار حول جنوب أفريقيا، وهو طريق أبطأ وأكثر تكلفة.