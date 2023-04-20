البرلمان الأوروبي يتبنى قواعد لتنظيم قطاع العملات الرقمية

وبموجب التشريع الأوروبي الجديد، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول الرقمية التسجيل وتقديم بيانات دقيقة عن هويتهم إذا كانوا يرغبون بالعمل في الاتحاد الأوروبي.

وفي المستقبل ستطبق "قاعدة سفر الأموال"، المستخدمة في التمويل التقليدي، على عمليات نقل الأصول الرقمية.

وستجبر هذه القاعدة مزودي خدمة الأصول الرقمية على تقديم معلومات معينة حول العملاء والمعاملات إلى المؤسسة المالية التي تتلقّى هذه المعاملات.

ومن أجل تقليل البصمة الكربونية العالية للعملات الرقمية، سيتعين على أكبر مزودي هذه الخدمة الإفصاح عن استهلاكهم للطاقة.

وتهدف هذه النصوص إلى تعزيز حماية المستهلك وتوفير ضمانات ضد التلاعب بالسوق والجرائم المالية، لكن كثرًا اعتبروا أن هذه الإجراءات الجديدة غير كافية.