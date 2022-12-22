"بينانس" للعملات المشفرة تواجه اضطرابات بعد انهيار "اف تي اكس"

يحذّر خبراء من أن منصة العملات المشفرة "بينانس" الرائدة عالميا تواجه خطر الانهيار وقد تلقى نفس مصير منصة التداول الأمريكية "اف تي اكس"، في مسار انحداري من شأن تداعياته أن تكون مدمّرة على السوق.

والانحدار الذي بدأ مع تدهور أسعار العملات المشفّرة، خفّض الثقة في الأصول المشفّرة إلى أدنى مستوى منذ انهيار "اف تي اكس"، التي أعلنت إفلاسها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.