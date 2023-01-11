خطة بريطانية وشيكة لإصدار "إسترليني رقمي"

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن غريفيث قوله: "أريد أن نمضي قدمًا في تأسيس نظام ضمن قانون الخدمات المالية والأسواق، الذي تجري مناقشته حاليًا في البرلمان، للاستخدام بالجملة لأغراض الدفع من العملات المستقرة".

وأخبر غريفيث اللجنة أنه "من الصواب السعي لتبني التقنيات المالية الحديثة في السوق، لا سيما عندما يكون لدينا مثل هذا القطاع المالي والتكنولوجي القوي".

وقال إنه أراد إتاحة الفرصة لهذه "التكنولوجيا التي من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة، والتي يمكن أن تتحدى كل تلك الصناعات المالية، ولكنها تعمل أيضًا على تنشيطها".

وأدى الانخفاض السريع في قيمة "البيتكوين" والأصول المشفرة الأخرى، إلى تصاعد المخاوف بشأن ما إذا كان يمكن اعتبار أي عملة مشفرة، مستقرة.

ووفقًا للشبكة، ستكون هناك أيضًا استشارة عامة حول أول نهج تنظيمي عام لبريطانيا لأصول التشفير، وهو قطاع خضعت فيه حماية المستهلك للتدقيق في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الشبكة: "لكن الاستشارة ستشكل جزءًا من مرحلة البحث والاستكشاف وستساعد كلًا من بنك إنجلترا والحكومة على تطوير الخطط خلال السنوات القليلة المقبلة".