دعوى قضائية أمريكية ضد "كوين بيز" للعملات الرقمية

اتهمت هيئة لتنظيم الأوراق المالية الأمريكية منصة "كوين بيز" للعملات الرقمية بتعريض المستثمرين للخطر عبر إخفاقها في تسجيل نفسها كسوق للأوراق المالية، وذلك في دعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المنصة، اليوم الثلاثاء.

وجاءت دعوى الهيئة الأمريكية ضد منصة "كوين بيز" بعد يوم من اتهام تقدّمت به هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد منصة "باينانس" لتداول العملات الرقمية ومؤسسها تشانغ بينغ جاو، يفيد بارتكاب انتهاكات عديدة لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك إجراء معاملات كسوق وطني غير مسجل للأوراق المالية.

وفي الشكوى المرفوعة إلى محكمة فدرالية، قالت الهيئة الأمريكية: "منذُ عام 2019 على الأقل، جنت كوين بيز مليارات الدولارات بشكل غير قانوني عبر بيع وشراء سندات وأصول مشفرة".

وأشارت، في بيان، إلى أن عدم تسجيل "كوين بيز" نفسها "حرم المستثمرين من وسائل حماية مهمة تشمل عمليات تفتيش تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصة، ومتطلبات الإبقاء على السجلات والحماية من تضارب المصالح وغير ذلك".