"فيزا" و"ماستركارد" تؤجلان خططاً بشأن العملات المشفرة بعد انهيار الصناعة

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن شركتي "فيزا" و"ماستركارد" الأمريكيتين العملاقتين في مجال بطاقات الدفع تؤجلان خطط إقامة شراكات جديدة مع شركات العملات المشفرة بعد سلسلة من الانهيارات هزت الثقة في الصناعة.

وتراجعت حظوظ هذه الصناعة وآفاقها بشدة في 2022، بعدما أثار إفلاس بورصة العملات المشفرة "إف.تي.إكس" وشركة "بلوك فاي" قلق المستثمرين وزاد التدقيق على قواعدها التنظيمية.