بريطانيا تطلق خطة لتنظيم العملات المشفرة بعد انهيار بورصة "FTX"

وقال أندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة في بيان الثلاثاء: "نظل ثابتين في التزامنا بتنمية الاقتصاد وتمكين التغيير التكنولوجي والابتكار - وهذا يشمل تكنولوجيا الأصول المشفرة ولكن يجب علينا أيضًا حماية المستهلكين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا الجديدة وضمان معايير قوية وشفافة وعادلة."

و أدى انهيار "FTX" إلى تعزيز الاجراءات من قبل المنظمين العالميين للتحكم في مجال التشفير المتجنب للوائح التنظيمية وفقا للشبكة، التي اشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدما بالفعل مقترحات خاصة بهما لتحسين حماية المستهلك في السوق.

وفي كلمة له في 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال جريفيث إن "الأحداث الأخيرة في سوق العملات المشفرة تعزز الحجة من أجل تنظيم سريع وواضح وفعال."

ولفتت الشبكة إلى أن الانهيار الداخلي لشركة "FTX" التي تتخذ من جزر الباهاماس مقرا لها، والتي استخدمت أموال العملاء لتقديم قروض وتداولات محفوفة بالمخاطر تسببت في سلسلة من الافلاسات لبعض الشركات التي كانت تتعامل مع "FTX".

وأشارت إلى أن الاجراءات من شأنها تخفيف القواعد الصارمة على إعلانات التشفير، ما يسمح للشركات المسجلة في هيئة السلوك المالي بإصدار عروضها الترويجية الخاصة أثناء تقديم نظام التشفير الأوسع.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي في الوقت الذي تشعر فيه شركات التشفير في كل من المملكة المتحدة وخارجها بلسعات "الانكماش العميق" المعروف باسم "شتاء العملات المشفرة"، مضيفة أن الشركات تشهد انخفاضًا في تقييماتها من قبل المستثمرين بعد انهيار "FTX" وتراجع أسعار العملات المشفرة.