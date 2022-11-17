رئيس "باينانس" يتعهد بإصدار تدقيق لاحتياطات والتزامات المنصة خلال أسبوعين

أعلن رئيس "باينانس"، اليوم الخميس، أن منصة تبادل العملات المشفرة ستصدر تقريرًا مستقلًا عن احتياطاتها والتزاماتها "في غضون أسبوعين"، مؤكدًا رفضه الاتهامات بأنه تسبب بانهيار "اف تي اكس" المنافسة، والذي هز السوق.

وحث رئيس منصة "باينانس"، تشانبينغ جاو، على إجراء تحقيق كامل في انهيار "اف تي اكس"، وانتقد مؤسسها سام بانكمان-فريد بشدة، مشككًا بصحته العقلية.

وأصر تشانبينغ جاو، وهو كندي-صيني، على أن "باينانس" ستنجو "100%" حال قرر أصحاب العملات المشفرة سحب أموالهم فجأة منها.

وكانت "اف تي اكس" أعلنت الأسبوع الماضي أنها وضعت نفسها طوعًا تحت حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي.

ويسمح هذا النظام لأي شركة بإعادة هيكلة ديونها تحت إشراف المحكمة مع مواصلة عملياتها.

وما فاقم الفوضى في الشركة إعلان "باينانس" بيع عملة مشفرة مرتبطة بـ"اف تي اكس"، ثم عرض شراء الشركة وتراجعها عن العرض في اليوم التالي.

وأدى انهيار منصة "اف تي اكس" التي قدرت قيمتها سابقًا بـ 32 مليار دولار إلى تدهور قيمة العملات الرقمية وقوض ثقة المستثمرين في القطاع.

وقال جاو خلال مشاركته في قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي: "هذا سلوك طبيعي للسوق. إن كنت ترغب في أن يكون الجميع متساوين، إذًا سنعود للشيوعية وهذا لا يعمل بشكل جيد".

ونفى جاو أن يكون تسبب عن قصد بانهيار "اف تي اكس" بإعلانه السابق، رافضًا ما ورد في تغريدة لبانكمان-فريد كتب فيها: "لقد فزتَ".

وبحسب جاو (45 عامًا)، "لا يمكن إلا لمختل عقليًا أن يكتب مثل هذه التغريدة"، مقللًا من تأثيره في السوق.

وتابع: "أعتقد أنه لو قلت أمرًا سلبيًا عن بيتكوين اليوم، فإنه من المحتمل ألا يتحرك السعر بنفس القدر"، موضحًا أنه "لا أحد يهتم إن قمت ببيع بيتكوين".

وأشار إلى أن "تحرك الناس لم يكن بفعل منا، بل كان هناك الكثير من الشكوك والإحباط المتعلق بهذه العملة المشفرة أو بالشركة".

وردًا على سؤال عما إذا كانت "باينانس" ستقوم بإصدار تدقيق مستقل في احتياطاتها والتزاماتها، أجاب: "نعم، وأعتقد في غضون أسبوعين".

وأشار جاو إلى أن حل مشاكل هذا القطاع لا يتمثل بتحسين التنظيم فقط، مؤكدًا أنه يتوجب على كبار الشخصيات في القطاع وضع معايير محددة.

وأردف قائلًا: "أعتقد أن التنظيم هو عنصر أساسي. لكن الأهم من ذلك هو أن يتصرف اللاعبون في القطاع بأسلوب يحتذى به"، مشددًا على صعوبة العثور على "توازن صحيح" بين الحاجة إلى دعم الابتكار وحماية المستهلكين.