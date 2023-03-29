دو كوون مؤسس "تيرا" مطلوب لواشنطن وسيول

طالبت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مونتينيغرو تسليم دو كوون مؤسس العملة المشفرة الكوري الجنوبي "تيرا" الفار الذي اعتقل الأسبوع الماضي في مونتينيغرو، حسبما أعلن وزير عدل هذا البلد الصغير في البلقان الأربعاء.

يواجه مؤسس "تيرافورم" اتهامات بالاحتيال بعد انهيار شركته في عام 2022 والتي كلفت المستثمرين خسائر بنحو 40 مليار دولار (37 مليار يورو) وهزت أسواق العملات المشفرة.

اعتقل دو كوون (31 عامًا) واسمه الكامل كوون دو هيونغ في مطار بودغوريتشا الخميس مع مديره المالي هون تشانغ جون.

وصرح وزير العدل في مونتينيغرو ماركو كوفاتش للصحفيين: "عقد اجتماع مع الممثلين الدبلوماسيين الكوريين وبعد ذلك قدمت كوريا طلب تسليم" مضيفا أن "الولايات المتحدة طلبت أيضا تسليم دو كوون".

ولم يذكر الوزير تفاصيل عن وجهته المحتملة.

وأضاف: "طلبت دولتان تسليمه. سنرى إذا كانت هناك دولة أخرى تطالب بذلك أيضا" ملمحا إلى احتمال تسلم طلب من سنغافورة.

وأوضح "ستؤخذ جنسية الشخص وظروف أخرى في الاعتبار عند اتخاذ القرار".