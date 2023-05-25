خبير: آلاف مطوري العملات المشفرة غادروا أمريكا

قال رئيس إحدى شركات العملات المشفرة الرائدة خلال مشاركته في منتدى دولي في الدوحة، اليوم الخميس، إن الآلاف من مطوري العملة غادروا الولايات المتحدة؛ بسبب موقفها السلبي تجاه القطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بلوكتشين. كوم" ومقرها لندن بيتر سميث في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي، أن هناك الآن "نمو حقيقي" في القطاع.

وتحدّث سميث عن كيفية استغلال البلدان الأخرى الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة؛ حيث كان البعض يتبنّون مواقف "سلبية علنًا بشأن العملات المشفرة".

وبينما يريد بعض المشرّعين الأمريكيين وضع قواعد خاصة بسوق العملات المشفّرة، اتّخذت السلطات التنظيمية موقفا صارما؛ بسبب مخاوف من غسيل الأموال وعمليات الاحتيال.