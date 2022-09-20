سيول تطلب من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لاعتقال مؤسس عملة "تيرا"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

طلبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية من الإنتربول إصدار نشرة حمراء للقبض على مؤسس عملة ”تيرا“ المشفرة، دو كوون، قائلة إنه رفض التعاون مع التحقيقات المرتبطة بانهيارها الذي كلف المستثمرين 40 مليار دولار.

وقال مسؤول من مكتب النيابة العامة في منطقة جنوب سيول، يوم الثلاثاء، إن طلبًا صدر للسلطات لإلغاء جواز سفر كوون الكوري الجنوبي، مشيرا إلى أنه من الواضح بأنه ”فار“ من العدالة.

وأوضح المسؤول ”بدأنا إجراء لوضعه على قائمة النشرة الحمراء التابعة للإنتربول وسحب جواز سفره“، مضيفا أن كوون قال للمحققين عبر محاميه بأنه لن يتعاون.

وأدى انهيار ”تيرافورم لابز“ Terraform Labs، في وقت سابق هذا العام، إلى خسارة نحو 40 مليار دولار من أموال المستثمرين، وهز أسواق العملات المشفرة العالمية.

وتزايدت التساؤلات بشأن مكان تواجد كوون، بعدما قالت شرطة سنغافورة نهاية الأسبوع إنه غير متواجد في البلاد.

وقال المسؤول ”نرى أنه هارب منذ اللحظة التي غادر فيها إلى سنغافورة“، مضيفًا ”ندرك بأن لا رغبة لديه في التعاون مع جميع التحقيقات مذاك“.

ونفى كوون الذي بقي نشطًا على ”تويتر“ يوم الأحد الماضي، أن يكون فارًّا من وجه العدالة، لكنه لم يكشف عن مكان وجوده.

وقال على ”تويتر“: ”لأي وكالة أبدت اهتماما بالتواصل، نتعاون بشكل كامل ولا شيء لدينا نخفيه“.

كذلك، أصدرت النيابة العامة في كوريا الجنوبية مذكرات توقيف بحق خمسة أشخاص آخرين، لم تذكر اسماؤهم، على صلة بعملة ”تيرا-دولار“ TerraUSD المستقرة (stablecoin) وعملة ”لونا“ المشفرة.

وانهار نظام كوون ”تيرا/لونا“ في أيار/ مايو، بينما تراجع سعر العملتين إلى صفر تقريبا، فيما أثرت التداعيات على سوق العملات المشفرة الأوسع.

وتسبب الانهيار بخسائر تجاوزت 500 مليار دولار في أسواق العملات المشفرة العالمية، بحسب ما ذكرت بيانات من القطاع.

وصممت العملات المستقرة ليكون لها سعر مستقر نسبيا، وهي مرتبطة عادة بسلعة أساسية فعلية أو عملة، لكن TerraUS كانت حسابية وتستخدم شيفرة للمحافظة على سعرها عند نحو دولار واحد.

وخسر الكثير من المستثمرين مدخراتهم عندما بدأ انهيار ”لونا“ و“تيرا“، بينما فتحت سلطات كوريا الجنوبية عدة تحقيقات جنائية بشأن الانهيار.