دبي تمنح موافقة مبدئية لشركة بلوكتشين.كوم للأصول المشفرة

قالت شركة بلوكتشين.كوم للأصول المشفرة، ومقرها لندن، إنها حصلت على موافقة مبدئية للعمل في دبي لتصبح أحدث شركة في سلسلة من شركات الأصول الرقمية التي تتوسع في منطقة الخليج مع تطلع المنطقة للتحول إلى مركز لتكنولوجيا سلسلة الكتل.

وأضافت الشركة، اليوم الجمعة، أنها وقعت اتفاقًا مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي الهيئة التنظيمية في دبي المعنية بالأصول المشفرة، وستفتح مكتبًا في الإمارة وتبدأ في التوظيف.

وتسعى الإمارات إلى تطوير القواعد التنظيمية للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال والشركات مع تصاعد المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج.

وسنَّت إمارة دبي، في آذار/ مارس، أول قانون يحكم الأصول الافتراضية، وأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) لتكون الجهة التنظيمية للقطاع.

ومنذ ذلك الحين، منحت الإمارة ترخيص ممارسة الأعمال المتعلقة بالأصول الافتراضية والمشفرة لشركتي ”بينانس“ و“إف.تي.إكس“ العملاقتين.