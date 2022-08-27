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اقتصاد

بتكوين تتراجع إلى ما دون 20 ألف دولار
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 17:27 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 17:35 GMT

بتكوين تتراجع إلى ما دون 20 ألف دولار

 تراجعت بتكوين إلى ما دون 20 ألف دولار اليوم السبت، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 60 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام. وفي أحدث

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المصدر: رويترز

 تراجعت بتكوين إلى ما دون 20 ألف دولار اليوم السبت، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 60 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام.

وفي أحدث تداول لها، نزلت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.5 بالمئة إلى 19946 دولارا اليوم، بانخفاض 298 دولارا عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون قد انخفضت 58.7 بالمئة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس/ آذار.

في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76 بالمئة إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

يأتي انخفاض بتكوين بعد يوم ضعيف للعملة أمس الجمعة، إذ نزلت مع تراجع وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسة الثلاثة بانخفاض أكثر من ثلاثة بالمئة.

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