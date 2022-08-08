أمريكا تعاقب "تورنيدو كاش" لغسله أموالا بعضها لكوريا الشمالية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات مالية على موقع ”تورنيدو كاش Tornado Cash“ الذي ”يخلط عملات مشفّرة“.

والموقع متهم بأنه استُخدم لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفّرة منذ العام 2019، ومنها ما هو مرتبط بكوريا الشمالية.

وذكر مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في بيان، أن ”وزارة الخزانة تعاقب تورنيدو كاش، وهو يخلط عملات مشفّرة ويغسل أموالا مصدرها جرائم سيبرانية، منها ما ارتكب بحقّ ضحايا في الولايات المتحدة“.

وقالت واشنطن إن موقع تورنيدو كاش استُخدم لغسل أكثر من سبعة مليارات من الأموال الافتراضية منذ تأسيسه في العام 2019.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن غسل الأموال عبر الموقع يشمل ”أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة ”لازاروس Lazarus“.

و“لازاروس“ مجموعة قرصنة ترعاها دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وخضعت لعقوبات من الولايات المتحدة في العام 2019، في إطار أكبر عملية سرقة أموال افتراضية معروفة حتى يومنا هذا“.

وكانت السلطات الأمريكية قد اتّهمت في منتصف نيسان/أبريل مجموعتيْ القرصنة Lazarus وAPT38 ”المرتبطتين“ بالنظام الكوري الشمالي بالمسؤولية عن سرقة 620 مليون دولار بعملة الإيثيريوم المشفّرة، عقب خرق لعبة فيديو ”Axie Infinity“ في أواخر آذار/مارس.

وتابع نيلسون: ”فشل موقع تورنيدو كاش عدة مرات بفرض ضوابط فعالة مصممة لمنعه من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة وبدون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها، رغم تأكيده علنًا بعكس ذلك“.

وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات مالية على أدوات خلط عملات مشفّرة، بعدما فرضت في أيار/مايو عقوبات على موقع ”Blender.io“ المتّهم أيضًا بالتورط في غسل أموال افتراضية لصالح كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: ”ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة جهات خلط العملات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين ولمن يساعدونهم“.

وتنص عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأفراد أو كيانات مستهدفة، وتمنع أي معاملات مع المواطنين الأمريكيين.