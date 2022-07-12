أغلب مستثمري بيتكوين يتوقعون تراجع قيمتها بمعدل 50%‎‎

أثبتت دراسة استطلاعية جديدة أجرتها مؤسسة MLIV Pulse الإحصائية أن 60% من المستثمرين يتوقعون تراجع قيمة عملة البيتكوين المشفرة إلى 10 آلاف دولار، أي انخفاض بقيمة 50% مقارنة بوضعه الحالي، وذلك في مقابل توقعات النسبة الأقل من عينة الدراسة التي ترى إمكانية ارتفاع قيمتها إلى 30 ألف دولار.

الدراسة التي اعتمدت على استقصاء رأي 950 مستثمرا، أثبتت أيضا أن مجتمع المستثمرين أصبح ذا نظرة تشاؤمية، حيث شهد سوق العملات المشفرة تراجعا كبيرا في قيمته، نتيجة حالة التعثر التي تعيشها جهات الإقراض وكذلك الهبوط السريع في قيمة العملات الرقمية والمشفرة، إلى جانب تراجع الأسواق المالية بشكل عام خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن إحصائية نشرها موقع CoinGecko قد أثبتت أن سوق العملات المشفرة قد خسر 2 تريليون دولار من قيمته السوقية منذ العام الماضي.

وبحسب ما نشرته بلومبرغ، فإن الاستطلاع الجديد وجد ميل المستثمرين الأفراد إلى التخوف الشديد بشأن مستقبل العملات المشفرة، فقد أعلن حوالي 25% منهم التغير السلبي في نظرتهم للعملات المشفرة كأصول لتخزين القيمة، في مواجهة المستثمرين من الجهات المؤسسية التي أصبحت أكثر انفتاحا على الأصول الرقمية.

وحول مستقبل العملات المشفرة مع الأوضاع الاقتصادية، فإن نسبة 28% من عينة الاستطلاع أبدت ثقتها في العملات المشفرة، في مقابل تخوفات 20% من وصول مصير العملات المشفرة إلى فقدانها كامل قيمتها.

يُذكر أن البيتكوين قد فقدت أكثر من ثلثي قيمتها، حيث وصل سعرها إلى 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي، بينما لم يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار منذ سبتمبر 2020.

وأشار جاريد مادفيس، شريك مؤسس في شركة Tripal Capital الاستثمارية، إلى أن الخوف والقلق يسيطران بشكل كبير على سوق الاستثمارات بكل أشكالها، والبيتكوين ليس بمنأى عن هذا القلق، موضحا أن التوقعات بتراجع قيمة العملة المشفرة تؤكد التخوفات القوية من جانب الأشخاص.

وأشارت أغلبية المشاركين في الاستطلاع الجديد إلى أن اتخاذ الحكومات والجهات التشريعية خطوات على أرض الواقع نحو تقنين وتنظيم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة سينعكس إيجابا على سوق العملات الرقمية والمشفرة، حيث أن المتداولين سيشعرون بثقة أكبر في السوق مع اتساع نطاق قبول العملات الرقمية، خاصة من جانب الهيئات والمؤسسات المالية والبنكية.

ففي الوقت الحالي، سيكون التدخل الحكومي بمثابة إشارة أمان للمستخدمين ممن تضرروا بسبب التذبذب الواضح في أسعار العملات المشفرة وعدم استقرار أسواقها، إضافة إلى أن إقبال البنوك المركزية نحو خطوة إصدار عملات رقمية خاصة بها يعتبر مؤشرا قويا سيساعد في تحسين أوضاع العملات الرقمية والمشفرة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن عملتي بيتكوين وإيثر ستظلان مسيطرتين بشكل كبير على أسواق العملات الرقمية والمشفرة، ولن تتمكن أي عملة أخرى من انتزاع الصدارة منهما، حتى مع تسارع خطوات البنوك المركزية نحو تطوير وإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة.

وفيما يتعلق بالقطع الرقمية غير القابلة للاستبدال NFT، فإن 9% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أنها من الممكن اعتبارها فرصة استثمارية، بينما البقية يرون أنها مجرد مشروعات فنية أو رموز تعبيرية لا قيمة حقيقية لها.

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن الموضة المقبلة في عالم الاستثمار ستكون مختلفة تماما عن الوضع الحالي والذي يسيطر عليه مبدأ العملات المشفرة والـNFT وكذلك الجيل المقبل من الإنترنت Web 3.0 وتقنيات سلاسل الكتل، فعادة موضات الاستثمار أبدا لا تتشابه، فكل موضة استثمارية تختلف تماما عما قبلها.