هبوط حاد بقيمة البتكوين يصل إلى 72%

هبط سعر عملة بتكوين المشفرة بنسبة 72% ليصل سعرها إلى 18.74 ألف دولار، لأول مرة منذ أواخر عام 2020، مع تزايد بيع العملة في سوق العملات المشفرة بأسعار منخفضة، بسبب خوف المستثمرين من خطر الخسارة.

وكانت بتكوين بهذا السعر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020 قبل بلوغها أعلى قيمة لها بمقدار 69 ألف دولار عام 2021.

وهبط أيضا سعر العملات الرقمية الأخرى؛ ومنها عملة الإيثيروم بنسبة 10% من قيمتها خلال الأسابيع الماضية، في ظل تعرض سوق العملات المشفرة لمرحلة اضطراب ناجمة عن اضطرابات الأسواق المالية العالمية.

ويدفع ذلك المستثمرين إلى بيع سنداتهم بأسعار منخفضة خوفا من حصول كساد عام، بعد رفع معدلات الفائدة من قبل المصارف المركزية والبنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي لمواجهة التضخم المالي المتسارع، ما جعل العملات المشفرة المتضرر الأكبر.

وكان الهبوط المفاجئ لقيمة العملات المشفرة في العالم إلى ما دون العلامة المميزة المتمثلة بتريليون دولار، بعد وصولها إلى 3 تريليونات العام الماضي، تسبب في خسارة المستثمرين عوائد بقيمة عشرات مليارات الدولارات، ما دفعهم إلى المطالبة بتنظيم سوق العملات المشفرة بشكل عاجل.

وساهم في تسارع هبوط بتكوين إيقاف عمليات السحب من قبل منصتين للعملات المشفرة.

وقالت شبكة ”سيلزيوس“، منصة قروض العملات المشفرة، إنها أوقفت عمليات سحب وتبادل ونقل الأموال الشهر الحالي بسبب ظروف السوق الصعبة، دون تحديد موعد مستقبلي لإعطاء زبائنها البالغ عددهم 1.7 مليون وصولا إلى أموالهم، وفقا لموقع غادجيتس ناو.

وأوقفت شبكة تبادل العملات المشفرة الكبيرة ”باينانس“ كذلك عمليات سحب بتكوين مؤقتا، ونصحت عملاءها باستخدام شبكات أخرى.

وتسبب انهيار عملة ستيبلكوين تيرا الشهر الماضي، كذلك، بخسارة المستثمرين فيها لعشرات المليارات من الدولارات خلال ساعات قليلة.

ومن جانبها أوقفت منصة ”كوين بيس“ للعملات المشفرة 18% من موظفيها عن العمل، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، والتوسع السريع.

وقال مؤسس الشركة والمدير التنفيذي بريان آرمسترونغ: ”يبدو أننا على وشك الدخول في مرحلة من الكساد بعد أكثر من 10 أعوام من الازدهار الاقتصادي“، وفقا لموقع ”تك إكسبلور“.

وتمتع قطاع العملات المشفرة خلال الأعوام الفائتة بسيولة كبيرة من الأموال النقدية بسبب السياسات السهلة من أكبر المصارف المركزية في العالم، ولكن تسارع التضخم حول العالم قد يكون نذيرا لدمار قطاع العملات المشفرة.