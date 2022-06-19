وسط اضطراب سوق العملات المشفرة.. "بت أويسس" تسرّح موظفين

قالت‭‭ ‬‬“بت أويسس“، وهي منصة لتداول العملات المشفرة تركز على الشرق الأوسط ومقرها الإمارات، اليوم الأحد، إنها استغنت عن 9 من موظفيها، لتصبح أحدث شركة في القطاع تلغي وظائف في مواجهة انكماش واضطراب السوق، وفق وكالة ”رويترز“.

وتأثرت سوق العملات المشفرة بالتقلبات الشديدة مع قيام مقرض العملة المشفرة، سيلسيوس نتورك، بتجميد عمليات السحب، في بداية الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول مرتفعة المخاطر بسبب مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الكبير لأسعار الفائدة للحد من التضخم الآخذ في الارتفاع.

وأعلنت شركة كوين بيز غلوبال، يوم الثلاثاء الماضي، خفضًا لقوتها العاملة بنسبة 10%، بواقع 1000 وظيفة.

وتأسست ”بت أويسس“ في دبي، العام 2015، وتخدم عملاء ناطقين باللغتين الإنجليزية والعربية في الخليج.

وقالت علا دودين، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لـ ”بت أويسس“ في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه قبل أيام ”تم الاستغناء عن 9 موظفين بمكاتب في دبي، وأبوظبي، وعمَّان“.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذا يمثل ما يقرب من 5% من القوى العاملة في الشركة.

وانخفضت بتكوين إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار، أمس السبت، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، لتواصل الهبوط بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم من المشكلات المتزايدة في قطاع العملات المشفرة ومع استمرار التراجع العام عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وجرى أحدث تداول لبتكوين، العملة المشفرة الأكبر، بانخفاض 7.3 % عند 19085 دولارًا بعد أن لامست في وقت سابق 18732 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفق وكالة ”رويترز“.

وهوت بتكوين هذا العام بنحو 59%، في حين تراجعت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 73%، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي العام 2021، وصلت بتكوين إلى ذروة تجاوزت 68 ألف دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمريكتين لدى أوندا، أمس السبت: ”كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة، ويوجد عدد كبير جدًا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرًا لزيادة تكاليف الاقتراض“.