5 أسباب لانهيار البيتكوين والعملات المشفرة

هوت عملة البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020 في إشارة جديدة إلى تعمق انخفاض باقي العملات المشفرة إلى مستويات قياسية.

وفيما يأتي أبرز الأسباب وراء انهيار البيتكوين والعملات المشفرة.

1- انهيار لونا وسيلسيوس

بدأت البيتكوين والعملات المشفرة مسار الهبوط مع انهيار عملة لونا الشهر الماضي، وتفاقمت الخسائر هذا الأسبوع بعد قرار مقرض العملات المشفرة الشهير ”شبكة سيلسيوس“ وقف عمليات السحب؛ ما حرم آلاف المستخدمين من أصولهم الرقمية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وبالإضافة إلى الحالة المزاجية التي خلفتها تلك الحالات، فقد عانى الصندوق الاستثماري في مجال العملات المشفرة Three Arrows Capital من خسائر فادحة وقال إنه يفكر في بيع الأصول أو طلب الإنقاذ، في حين اتبعت شركة بابل المالية خطى ”شبكة سيلسيوس“ هذا الأسبوع.

2- هبوط سوق الأسهم

التطورات السابقة تزامنت مع اتجاه هبوطي في سوق الأوراق المالية، وهو ما ينعكس عادة على سوق العملات المشفرة على الفور تقريبًا وذلك لأن سلوك المستثمرين وعددا من العوامل المهمة التي تؤثر على سوق الأوراق المالية تؤثر أيضًا على سوق العملات المشفرة. ومع تأرجح سوق الأسهم لبعض الوقت، وانخفاض أسهم التكنولوجيا لأكثر من الربع، كانت مسألة وقت فقط قبل أن تنهار العملات المشفرة.

3- أسعار الفائدة

مع السببين المذكورين أعلاه، كانت العملات المشفرة في وضع هبوطي، سرعان ما تعمق جراء رفع أسعار الفائدة.

فبسبب التضخم والركود الذي يلوح في الأفق، اضطرت معظم الاقتصادات الكبرى إلى تعديل أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار الذي يترك الغالبية العظمى من الناس في جميع أنحاء العالم لا يملكون في الواقع الأموال للاستثمار في الأصول المتقلبة، مثل: العملات المشفرة.

ولأن معظم بورصات العملات المشفرة تعكس ما يحدث في سوق الأسهم الأمريكية، فعندما انهارت أسواق الأسهم الأمريكية بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حذت العملات المشفرة حذوها.

4- الذعر

كل هذه الأمور المعززة للشكوك جعلت بعض الناس يفقد الثقة في العملات المشفرة. وهذا يعني أن المستثمرين أصيبوا بالذعر وبدأوا في التخلص من عملة بيتكوين وباقي العملات المشفرة؛ ما أدى في النهاية إلى انخفاض قيمتها.

5- حركة السوق

أخيرًا، هناك مفهوم يسمى تصحيحات السوق أو حركة السوق الذي يميل عادة إلى التحرك في موجات. ما بين ارتفاع وهبوط، وفي ظل الظروف العادية، فإن الهبوط ليس بهذا السوء. ومع ذلك، نظرًا للأسباب المذكورة أعلاه، فقد انخفضت هذه المرة العملات المشفرة بشكل أكبر من المعتاد. لكن الأمور ستعود إلى طبيعتها مع مرور الوقت كما يقول خبراء الاستثمار.