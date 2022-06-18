لأول مرة منذ 2020.. "بتكوين" تهوي دون 20 ألف دولار

انخفضت بتكوين إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار اليوم السبت، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهرا، لتواصل الهبوط بعد أن أبدى المستثمرون قلقهم من المشكلات المتزايدة في قطاع العملات المشفرة ومع استمرار التراجع العام عن الأصول ذات المخاطر العالية.

وجرى أحدث تداول لبتكوين، العملة المشفرة الأكبر، بانخفاض 7.3 بالمئة عند 19085 دولارا بعد أن لامست في وقت سابق 18732 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفق وكالة ”رويترز“.

وانخفضت بتكوين هذا العام بنحو 59%، في حين تراجعت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 73%، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي عام 2021، وصلت بتكوين إلى ذروة تجاوزت 68 ألف دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق للأمريكتين لدى أوندا اليوم السبت ”كسر حاجز 20 ألف دولار يظهر انهيار الثقة في قطاع العملات المشفرة، وهذا ما نشهده في الآونة الأخيرة، يوجد عدد كبير جدا من العملات المشفرة والبورصات التي تتعرض لضغوط مالية هائلة نظرا لزيادة تكاليف الاقتراض“.

وكانت الجهات التنظيمية في بريطانيا وإسبانيا وسنغافورة دعت إلى تشديد قواعد ترويج الأصول المشفرة للمستثمرين قليلي الخبرة، بينما اقترح البنك المركزي الروسي قبل أيام فرض حظر على العملات المشفرة.

وبحسب التقارير فإنه إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع، بعدما عززت بيانات التضخم الصادرة في الولايات المتحدة في وقت سابق، من احتمالات استمرار قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة.

كانت جمهورية أفريقيا الوسطى، ثاني أقل الدول تطورا في العالم بحسب الأمم المتحدة، اعتمدت البتكوين كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الأفريقي، وشرّعت استخدام العملات المشفرة، على ما أعلنت الرئاسة، مشيرة إلى أنها أول دولة في أفريقيا تقوم بذلك.

وأقر نواب الجمعية الوطنية ”بالإجماع“ قانونا ”ينظم العملة المشفرة في جمهورية أفريقيا الوسطى“، وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية، في بيان، مشيرا إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي ”أول دولة في أفريقيا تعتمد البتكوين كعملة مرجعية“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.