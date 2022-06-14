بتكوين تستقر بعد خسائر حادة

استقرت العملة المشفرة بتكوين، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت في وقت سابق أدنى مستوى في 18 شهرًا، إذ وجه تجميد شبكة ”سيلسيوس“ لإقراض العملات المشفرة للسحوبات والتحويلات، واحتمال زيادات حادة في أسعار الفائدة الأمريكية، ضربة إلى هذه الفئة المتقلبة من الأصول.

وشقت بتكوين طريقها بصعوبة نحو المنطقة الإيجابية بعد أن هبطت، الليلة الماضية، بما يصل إلى 7.3 % إلى 20 ألفًا و816 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها، منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، وفق ما أوردته ”رويترز“.

وجرى تداولها في أحدث التعاملات حول 22 ألفًا و470 دولارًا.

وهبطت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 15 %، يوم الإثنين، في أكبر خسارة ليوم واحد، منذ آذار/ مارس 2020.

وخسرت حوالي نصف قيمتها هذا العام وأكثر من 20 %، منذ يوم الجمعة.

ومنذ أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 69 ألف دولار، في تشرين الثاني/ نوفمبر، هوت بتكوين حوالي 70 %.

ومعظم مراقبي أسواق العملات المشفرة متشائمون حيال الآفاق الفورية لبتكوين.

ومن المرجح أن يكون لهبوط بتكوين تداعيات على الشركات التي لها انكشاف على سوق العملات المشفرة.

وأمس الإثنين أيضًا، تراجعت الإثير، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18 % إلى 1176 دولارًا وهو أدنى مستوى لها، منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وجاء ذلك قبل أن تقلصت خسائرها إلى 13.62 % عند 1237.72 دولار ولتخسر 195.18 دولار من مستوى إغلاقها السابق.

وكانت شبكة ”سلسيوس“، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، اقترحت على مستخدميها على وجه الخصوص استخدام عملاتهم المشفرة التاريخية مثل بيتكوين والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

وجمعت سلسيوس، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 400 مليون دولار من صندوق ”كيبيك“ للودائع الذي عبر عن ارتياحه للشراكة مع ”الجهة الرائدة في العالم للقروض بالعملة المشفرة“، بينما أعلنت أنه ”نظرًا لظروف السوق القاسية، فإننا نعلق جميع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات“.

وقال نيل ويلسون، المحلل لدى مؤسسة ”ماركتس.كوم“ إن ”هناك تدهورًا في مجال العملة المشفرة، ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءًا“، وفق ”رويترز“.

ونقلت شبكة ”CNBC“ الأمريكية، عن سكوت مينرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ”جوجنهايم“، قوله إنه ”من المتوقع أن تنخفض البيتكوين أكثر، إلى نحو 8000 آلاف دولار، ما سيعمق خسائر هذا السوق، حيث يعد هذا سقوطًا كبيرًا في قيمتها“.

وأضاف مينرد للشبكة: ”عندما تهبط إلى أقل من 30 ألفًا، فإن 8 آلاف دولار سيكون القاع النهائي، لذلك أعتقد أن لدينا مجالًا أكبر بكثير للجانب السلبي، خاصة مع كون بنك الاحتياطي الفيدرالي مقيدا“.

وكان سوق العملات المشفرة يساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروته قبل 7 أشهر، لكنه يقترب حاليًا من تريليون دولار وفقًا لموقع ”كوينغيكو“ الذي يرصد أكثر من 13000 عملة مشفرة مختلفة.