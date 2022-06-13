لأول مرة منذ نهاية 2022.. البيتكوين تتراجع إلى ما دون 25 ألف دولار

انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا الإثنين، إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.

وتراجعت أشهر عملة رقمية حوالى 10 % قرابة الساعة 08,20 ت غ إلى 24,692 دولار، وهو انخفاض بنسبة 65 % مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها البيتكوين في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وأدنى مستوياتها في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وكانت أسعار العملة الرقمية ”البتكوين“ قد تراجعت أيضا خلال الأيام الماضية لتواصل خسائرها، لتتخلى عن التداول فوق حاجز 30,000 دولار ، بسبب قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ففي بداية العام الحالي، تراجعت عملة البيتكوين نحو 9% إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، إذ تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.

وانخفضت البيتكوين أكبر العملات المشفرة 8.8% إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ الـ23 من تموز/ يوليو العام الماضي، لتتكبد خسائر تتجاوز 50% منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتراجعت شركات تعدين العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة ريوت بلوكتشين وماراثون ديجيتال وبت ديجيتال بين 7.3% و12% في تداولات ما قبل فتح السوق، في حين انخفضت أسهم كوينبيس جلوبال التي تدير بورصة للعملات الرقمية 7.8%.

وكانت الجهات التنظيمية في بريطانيا وإسبانيا وسنغافورة دعت إلى تشديد قواعد ترويج الأصول المشفرة للمستثمرين قليلي الخبرة، بينما اقترح البنك المركزي الروسي يوم الخميس فرض حظر على العملات المشفرة.

وبحسب التقارير فإنه إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع، بعدما عززت بيانات التضخم الصادرة في الولايات المتحدة في وقت سابق، من احتمالات استمرار قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة.

والبيتكوين، هي عملة مشفرة تم اختراعها في العام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية عرفوا باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدام العملة في العام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.