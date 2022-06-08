"باي بال" تسمح بنقل العملات المشفرة إلى محافظ خارجية

أتاحت شركة ”باي بال“ الأمريكية لتحويل الأموال عبر الإنترنت لعملائها تحويل عملاتهم المشفرة إلى محافظ خارجية والقيام بتعاملات أخرى، و ذلك استجابة لطلبات العملاء الملحة بشأن هذه المسألة.

وعن الميزة الجديدة، قال خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس الأول والمدير العام للعملات الرقمية في الشركة: ”كانت هذه الميزة هي الأكثر طلبًا من مستخدمينا منذ أن بدأنا في عرض شراء العملات المشفرة على منصتنا.“

وقالت خدمة تداول الأموال الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إنها ستسمح لعملائها بنقل العملات إلى حسابات أخرى بالشركة، أو من التطبيق الرقمي الخاص بها إلى تطبيقات أخرى خارجية بما في ذلك المحافظ والبورصات الأخرى في ثوان معدودة.

وأضاف دا بونتي: ”إذا كان لدى المستخدمين عملات مشفرة في مكان آخر ويريدون دمجها لحساباتهم، يمكنهم إحضارها إلى باي بال. كما يمكن أيضاً إرسال عملات إلى أي شخص آخر مسجل لدى الشركة.“ وأوضح المسؤول أنه عند القيام بالتحويلات الخارجية، سيتحمل العملاء رسوم إضافية مقابل الخدمة، مشيراً إلى أن التحويلات الداخلية بين حسابات ”باي بال“ نفسها، ستكون مجانية.

ويرى خبراء المال والاقتصاد، بحسب ما أورده تقرير موقع ”كوين ديسك“ أن السماح بنقل الأصول المشفرة، مثل ”البيتكوين“ أو ”الإيثيريوم“ أو ”اليبتكوين كاش“ أو ”الليتكوين“، إلى الشركة أو خارجها، هي خطوة مهمة لا يمكن للشركة تجاهلها إذا أرادت مواكبة اعتماد العملات المشفرة المستمر، وعدم تعرضها لاتهامات بـ“التخلف“ في عالم التكنولوجيا المالية سريعة التغير.

وقال دا بونتي: ”هذا تحول طبيعي لمستخدمينا الذين يرغبون في فعل المزيد باستخدام أصولهم الرقمية. نحن نرى أنفسنا كحلقة وصل، ونعمل على تمكين الاتصال بالمحافظ والتبادلات والتطبيقات الأخرى.“

وأضاف ”على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في مجال العملات المشفرة، فإن باي بال تتحرك في هذا الاتجاه لأن الناس لا يزالوا يتبنون العملات المشفرة.. هذه الخطوة تظهر أننا على مسار الاستثمار الصحيح.“

وأوضحت الشركة أنها ستطرح الميزة تدريجيا لعملائها في الولايات المتحدة بشكل مبدئي، ليتمكن بعض المستخدمين من القيام بالتحويلات. وقالت الشركة إنها أضافت خطوة أخرى لتأمين التحويلات، حيث أنها تطلب تحقيق هوية من المستخدمين المؤهلين قبل القيام بأي تحويل.

وكانت شركة ”باي بال“ قد منحت مستخدميها القدرة على شراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة في أكتوبر 2020. وفي مارس 2021، أطلقت ميزة ”Checkout with Crypto“ التي تسمح للمستخدمين بالتحقق من ملايين الأعمال التجارية عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة.

وساهمت الميزة الأخيرة في استثمارات ”باي بال“ الحالية في سوق العملات المشفرة، والتي تشمل شراكتها مع شركة ”باكسوس“، هي مؤسسة مالية وشركة تكنولوجيا مقرها نيويورك، لتتيح للعملاء شراء وبيع وحيازة مجموعة من العملات المشفرة، بالإضافة إلى استحواذها على شركة ”كيرف فاينانس“ لتأمين العملات المشفرة.