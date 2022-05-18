وزير: روسيا تعتزم تشريع العملات المشفرة كأداة للدفع

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستضفي الصبغة القانونية عاجلا أو آجلا على العملات المشفرة كأداة للدفع.

وسئل مانتوروف أثناء ندوة عما إذا كان يعتقد أن العملات المشفرة ستصبح أداة قانونية للدفع، فأجاب قائلا: ”السؤال هو متى يحدث هذا وكيف سيجري تنظيمه.. الآن وقد أصبح البنك المركزي والحكومة يعملان بنشاط عليه“. وأضاف قائلا: ”عاجلا أو آجلا هذا سيجري تنفيذه بشكل أو آخر“.

ولدى روسيا خطط لإصدار الروبل الرقمي، وتحولت الحكومة مؤخرا إلى دعم استخدام عملات مشفرة خاصة بعد أن جادلت لسنوات بأنها قد تستخدم في غسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.

ويرى محللون أن بإمكان موسكو التخفيف من آثار العقوبات الجديدة بمساعدة العملات المشفرة، إذ إن الكيانات القانونية الروسية التي تخضع للقيود ستستخدم الأصول الرقمية في المعاملات الدولية، نظرا إلى أن العملة الرقمية أكثر ملاءمة، في حالة فصل روسيا عن نظام “سويفت” (SWIFT) من معاملات الشركات الخاضعة للعقوبات الفرعية.