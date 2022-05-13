سوق العملات المشفرة يخسر 270 مليار دولار في أسبوع

قفزت عملة البتكوين المشفرة بنسبة 8.4٪، اليوم الجمعة، لكنها بقيت منخفضة بنسبة 11٪ في إجمالي تداولها، خلال الأسبوع الماضي، الذي وصفته وكالة ”بلومبيرغ“ بأنه أكثر أسبوع تقلبًا منذ أكتوبر.

وبلغت خسائر سوق المشفرات ما يقرب من 270 مليار دولار من القيمة السوقية لأصولها، بحسب CoinMarketCap.

فقد تكبدت ثاني أكبر عملة وهي ”إيثر“ حوالي 20٪ من قيمتها، بينما خسرت Luna حوالي 99٪ من قيمتها في يوم واحد.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، تسببت الاضطرابات لفترة وجيزة في انخفاض مؤثر بعملة Tether المستقرة التي تبلغ 80 مليار دولار – وهي عملاق في السوق، وعامل رئيس في العديد من المعاملات – مما دفع مُصدرها إلى طمأنة المستثمرين بأن كل شيء على ما يرام.

وأشار تقرير ”بلومبيرغ“ إلى أن دوامة البيع المذعور طالت، الأسبوع الماضي، أكبر الأصول الرقمية، وأدخلت للغة العامية للسوق مصطلحات مثل ”دوامة الموت“، وفرضت على الجميع التساؤل عن ”الزوايا الأخرى في عالم التشفير التي قد تنهار قريبًا، وتتسبب في انهيار السوق“ .

وقال ميهير غاندي، الشريك في برايس، ووترهاوس كوبرز، ورئيس أعمال تحويل المدفوعات في الهند: ”لقد صدمنا عندما رأينا أنه تم إغلاق منصة ضخمة مثل Terra، هذا غير مسبوق، عالم العملات المستقرة يبدو مقلقًا“.

وكتب ماتي جرينسبان، مؤسس شركة أبحاث التشفير كوانتوم إيكونوميكس، في رسالة إخبارية نُشرت في وقت متأخر من يوم الخميس: ”تداعيات الفضاء وما تعلمناه بعد الوفاة هي دروس مهمة وحيوية، ونحن نمضي قدمًا“.

العلاقة مع سعر الفائدة

ويشير التقرير إلى وجود تحديات أخرى تواجه العملات المشفرة، ليس أقلها ميلها إلى التداول أكثر فأكثر مثل أسهم التكنولوجيا، وقد أدى الارتباط الوثيق بالأسهم إلى تقويض الحجة القائلة بأن الأصول المشفرة تعد وسيلة تنويع جيدة في أوقات التوتر، بدلًا من ذلك، يتم الآن إغراقهم مع فئات الأصول الأخرى في بيئة تشديد السياسة النقدية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد، يوم الخميس، أن البنك المركزي سيرفع -على الأرجح- أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، وأنه من المحتمل أن يذهب إلى أبعد من ذلك.

و“باول“ الذي يحاول ترويض أسرع تضخم في 4 عقود، اعترف خلال مقابلة مع برنامج الإذاعة العامة ”ماركت بليس“ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يجب أن يتحرك في وقت مبكر.

ومن جهته قال إدوارد مويا كبير محللي السوق في ”أواندا“، في رسالة بريد إلكتروني في وقت متأخر من يوم الخميس، إن انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار قد خلق ”نقطة دخول رئيسة للعديد من المستثمرين المؤسسيين“.

وأضاف: ”كانت الثقة تتضاءل في العملات المشفرة، ولكن يبدو أننا نقترب من نهاية عمليات البيع في السوق، لقد تجاوزت عملة البيتكوين حاجز الـ25424 دولارًا، لكن هذا لن يستمر إذا لم تستقر الرغبة في المخاطرة قريبًا“.