"حالة جنون" من حيث القيمة تجتاح سوق العملات المشفرة

تراجعت العملة المشفرة بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 3%، اليوم الإثنين، إلى حدود 33594.50 دولار أمريكي تقريبا، بعد أن كانت خسرت 10% تقريبا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما وصفته شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية بأنه“ حالة من الجنون“ تطال سوق العملات المشفرة.

ومُنيت البيتكوين، بنكسة جديدة، الإثنين، حددها مؤشر “ كوين ديسك“ بنحو 3% بعد أن كانت خسائرها الأسبوع الماضي بلغت 10%؛ بسبب عمليات بيع واسعة النطاق للأسهم في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الانخفاض المتتابع، بعد أن فقد مؤشر داو جونز الصناعي صاحب الأسهم القيادية أكثر من 1000 نقطة، يوم الخميس، وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 5%، وهي خسائر تمثل أسوأ انخفاض في يوم واحد، منذ العام 2020.

ويتم تداول البيتكوين الآن عند أدنى مستوى له منذ أواخر كانون الثاني يناير حيث تحاول استعادة أعلى مستوياتها في أواخر العام 2021، عندما كان وصل سعره الذروة البالغ 68،990.90 دولارا.

في غضون ذلك، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع، يوم الأربعاء الماضي، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية استجابة لضغوط التضخم.

وقد انتعشت سوق الأسهم، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لم يتم النظر فيه.

ولكن بحلول يوم الخميس الماضي، محا المستثمرون مكاسب ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي.

وينقل تقرير ”سي إن بي سي“ قول فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات العالمية في بورصة العملات الرقمية أنه ”لا تزال الأسواق بشكل عام تحت ضغط من مخاوف التضخم والنمو“.

وقال إنه إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار، فقد ينخفض أكثر إلى 25 ألف دولار قبل أي تحرك ”كبير“ للأعلى.

وتشير البيانات المرجعية من ”كوين غيكو“ إلى أن القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بلغت، يوم الأحد، 1.68 تريليون دولار، وبلغ حجم تداول العملات الرقمية في اليوم الأخير للتداول 119 مليار دولار.