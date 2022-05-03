دبي تعلن إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في الميتافيرس

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس.

وقال حمدان، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”نعلن اليوم إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس.. وذلك عبر تأسيس مقر كامل لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في ذا ساند بوكس.. العالم الافتراضي الأسرع نموًا.. نموذج جديد لإدارة وتوسيع أعمالنا الحكومية“.

نعلن اليوم إطلاق مقر أول هيئة تنظيمية حكومية في العالم في عالم الميتافيرس .. وذلك عبر تأسيس مقر كامل لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في "ذا ساند بوكس" العالم الافتراضي الأسرع نمواً .. نموذج جديد لإدارة وتوسيع أعمالنا الحكومية — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 3, 2022

وأضاف حمدان، وهو يشغل أيضًا رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تغريدة أخرى: ”تواجد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في عالم الميتافيرس سيعمل على تقديم خدماتنا التنظيمية والرقابية لجمهور واسع عابر للحدود وبتقنيات مستقبلية موثوقة.. حكومة دبي ستكون دائماً جزءاً من المستقبل.. ومحركاً أساسياً لتقنياته الجديدة“.

تواجد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في عالم الميتافيرس سيعمل على تقديم خدماتنا التنظيمية والرقابية لجمهور واسع عابر للحدود وبتقنيات مستقبلية موثوقة .. حكومة دبي ستكون دائماً جزءاً من المستقبل .. ومحركاً أساسياً لتقنياته الجديدة — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 3, 2022

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“، ”تأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، وتتوقع السلطة تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية“.

ونقلت الوكالة عن الشيخ حمدان قوله: ”كانت دبي ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات.. واليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة، حيث تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني، ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة، واليوم عبر تواجد هذه السلطة في عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على المدى الطويل“.