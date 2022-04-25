سوق أبوظبي العالمي يمنح ترخيصا كاملا لبورصة "كراكن" للعملات المشفرة

أعلن سوق أبوظبي العالمي ”ADGM“، الاثنين، أنه منح بورصة كراكن (Kraken)، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، تصريحا ماليا كاملا لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية في العاصمة الإماراتية.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة عملياتها خلال الربع الثاني أو الثالث، بحسب ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي.

وتسمح منصة كراكن، التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم على مستوى العالم، للعملاء بالاستثمار في الأصول الافتراضية، مثل بيتكوين وإيثريوم، والمتاجرة بها وسحبها وإيداعها مباشرة بالدرهم، كما نقلت وكالة ”بلومبرغ“.

وجاء في بيان لسوق أبوظبي العالمي أن هذا السوق الذي أُنشئ عام 2018 كأول إطار تنظيمي شامل وقوي للأصول الافتراضية في العالم، يعتبر أكبر سلطة تنظيمية للأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقل عن ظاهر المهيري قوله إن المركز كأداة تمكين للأعمال، يعمل على مضاعفة جهوده في تسريع فرص النمو والاستثمار الجديدة، مثل قطاع الأصول الافتراضية، مع دعم الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

كما نقل البيان عن كورتيس تينج، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ”Kraken“، قوله إن الشركة ستطلق أسواقًا منظمة للدرهم الإماراتي بجوار نظامها في صناعة منتجات التشفير والعقود الآجلة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.