شركة للمدفوعات المشفرة تجمع 87 مليون دولار من 60 مشهورا

جمعت شركة ”مون باي“ الناشئة للمدفوعات بالعملات المشفرة 87 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمرًا من المشاهير، منهم: المغنيان جاستن بيبر، وسنوب دوج،، ولاعبة التنس ماريا شارابوفا، والممثل بروس ويليس، وسط نمو في دور الرموز غير القابلة للاستبدال (إن.إف.تي) في إنشاء المحتوى والتفاعل مع المعجبين.

وقالت ”مون باي“، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات جاءت في إطار جولة التمويل الأولية للشركة، التي تم الكشف عنها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والتي جعلت تقييم الشركة عند نحو 3.4 مليار دولار.

وقال ألكس ماكدوجال، العضو المنتدب في ثري.آي.كيو ديجيتال أستس لإدارة الصناديق، إن أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الأصول المشفرة استقطبت تمويل رأسمال مجازف بأكثر من 12.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

بدوره، قال رئيس ”مون باي“ التنفيذي، إيفان سوتو-رايت، إن الشركة التي تقدم بنية تحتية للمدفوعات في معاملات الأصول المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال تتوقع زيادة استخدام منشئي المحتوى لرموز ”إن.إف.تي“ لتسويق أعمالهم والتفاعل مع المعجبين.

يشار إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال هي نوع من الأصول المشفرة يستخدم تقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين) لتسجيل ملكية ملفات رقمية، والتي قد تكون صورة أو مقطع فيديو أو نصًا.

وكان استطلاع جديد أجرته شركة ”جيميني“ الأمريكية للصرافة للعملات المشفرة أظهر أن ما يقرب من نصف جميع حائزي العملات المشفرة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي، اشتروا تلك الأصول الرقمية للمرة الأولى في عام 2021، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ مطلع نيسان/أبريل الجاري.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 30 ألف شخص في 20 دولة خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وشباط/فبراير 2022، أن ”عام 2021 كان عامًا مزدهرًا للعملات المشفرة بعد أن أدى التضخم على وجه الخصوص إلى استخدامها في الدول التي شهدت انخفاضًا في قيمة العملة“.

ووجدت شركة ”جيميني“ أن البرازيل وإندونيسيا تتصدران العالم في استخدام العملات الرقمية مع إبلاغ 41% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في البلدين عن امتلاكهم للعملات المشفرة مقارنة مع 20% في الولايات المتحدة و 18% في بريطانيا.

واكتشفت ”جيميني“ أن ”79% من الأشخاص الذين أبلغوا عن امتلاكهم للعملات المشفرة العام الماضي، قالوا إنهم اختاروا شراء الأصول الرقمية من أجل استثماراتهم المحتملة على المدى البعيد“.

وفرضت العملات المشفرة نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي حاليًّا، خاصة مع ازدياد انتشارها وتداولها في مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ حجم المعاملات عبر منصات تداول العملات الرقمية نحو 2.5 تريليون دولار في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو في ارتفاع مستمر.