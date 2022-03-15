البحرين تمنح "بينانس" أول ترخيص عملة مشفرة في الخليج

قالت شركة بينانس أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة وبنك البحرين المركزي الثلاثاء، إن الشركة حصلت على ترخيص لتقديم خدمات الأصول المشفرة من البنك المركزي وهو أول ترخيص من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر تشانغ بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لبينانس في بيان مشترك مع السلطات البحرينية، أن ”ترخيص البحرين هو حجر الزاوية في رحلتنا إلى الحصول على تراخيص وإجراءات تنظيمية كاملة على مستوى العالم“، بحسب وكالة ”رويترز“.

واستهدفت الجهات التنظيمية المالية على مستوى العالم، بينانس فحظر بعضها أنشطة معينة على منصة التداول، وحذر البعض الآخر العملاء من أنها غير مرخص لها بالعمل في مناطقهم.

وقال البيان إن الترخيص يسمح بتداول وإدارة محافظ الأصول المشفرة.

وتعمل بينانس ،أيضًا، على أن يكون لها وجود في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنها تعمل مع مركز دبي التجاري العالمي على إقامة نظام للأصول الافتراضية الدولية هناك، والمساعدة في تطوير تنظيمها.

وسنت دبي الأسبوع الماضي أول قانون يحكم الأصول الافتراضية، وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على القطاع.

وأعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في التاسع من الشهر الجاري عن اعتماد أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، وهو ما يفتح أبواب الإمارة أمام العملات المشفرة، كالبيتكوين والأصول الأخرى، مثل: الـNFT.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر ”تويتر“: ”اعتمدنا في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets.. وأسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية ،تنظيمًا وترخيصًا وحوكمة واتساقًا، مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية“.

وستكون أبرز مهام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، تنظيم إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات، ومنح تصريح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وإجراءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين، وتنظيم تشغيل منصات الأصول الافتراضية ومحافظ الأصول الافتراضية ومراقبتها، إضافة إلى مراقبة التداولات والمعاملات ومنع التلاعب بأسعار تداولات الأصول الافتراضية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، قالت في الثامن من الشهر الجاري إنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).