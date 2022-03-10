ما هي تأثيرات إطلاق الدولار الرقمي المرتقب على النظام النقدي العالمي؟

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر للحكومة الفيدرالية بالنظر في إطلاق دولار رقمي، في خطوة قد تعيد تشكيل آلية نقل الأموال واستخدامها في جميع أنحاء العالم؛ فما هي التحديات والمخاطر والتأثيرات الأساسية لهذه الخطوة؟.

الشكل

على غرار العملات الورقية والمعدنية التقليدية، سيصدر البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي الدولار الرقمي، إلا أن حالته الرقمية ستُتيح للجميع الوصول إليه، ولن يقتصر على المؤسسات المالية.

ومن المقرر أن يسجل الدولار الرقمي في حسابات الاحتياطي الفيدرالي وليس في البنوك، على عكس الأموال المودعة في الحسابات المصرفية أو التي تنفقها تطبيقات مثل ”فينمو“ و“أبل باي“؛ خدمة الدفع من شركة ”أبل“.

القيمة

يعادل الدولار الرقمي في قيمته الدولار الورقي، إذ يختلف عن العملات المشفرة وقيمها المتقلبة بشدة، ولكن الأسئلة الأساسية تبقى عالقة، إذ لم يُعرَف بعد اعتماده على تقنيات مثل ”بلوك تشين“ و“بتكوين“، أم أنه سيُربَط بنوع معين من بطاقات الدفع.

وطلب بايدن من مختلف الوكالات، بما فيها وزارة الخزانة، دراسة شاملة للدولار الرقمي الجديد.

ونقل موقع ”تك إكسبلور“ عن داريل دوفي، خبير العملات الرقمية في جامعة ستانفورد الأمريكية، أن ”المدة المطلوبة لبداية استخدام الدولار الرقمي تمتد لأعوام عدة، في حال قررت الحكومة ذلك، إذ يجب على السلطات استكشاف التقنية الواجب استخدامها مثلا“.

الأسباب

ويخفض إطلاق الدولار الرقمي رسوم المعاملات المالية أو يلغيها تماما، ولن تمر التحويلات من خلال البنوك أو البطاقات المصرفية أو تطبيقات تأخذ عمولات على كل عملية دفع.

ويرى مؤيدو الدولار الرقمي أن إطلاقه يساعد من لا يملك حسابا بنكيا، وتُقدر نسبتهم بحوالي 5% من العائلات في الولايات المتحدة، فضلا عن تسهيل دفع الحكومة للمستحقات.

وتبقى المخاطر قائمة لهذا النوع من العملات؛ على غرار احتمال فشل النظام، أو التعرض لهجوم سيبراني، وتبرز أيضا استفسارات متعلقة بالخصوصية، في ظل قدرة السلطات نظريا على الوصول إلى جميع المعاملات.

وقد يقوض إطلاق الدولار الرقمي النظام المصرفي، إذ تستخدم البنوك حاليا ودائع العملاء لإقراض عملاء آخرين، وقد يؤدي إطلاقه إلى تقليص أموال البنوك، ما يؤثر بشكل مباشر على الخدمات.

تأثيرات عالمية

وقد يسهل الدولار الرقمي عمليات التحويل الدولية، المعروفة ببطئها وتكلفتها العالية؛ وقال مارك تشاندلر، خبير الصرف الأجنبي، إن ”الدولار الرقمي سيسرع آلية التحقق من صحة العمليات، إذ يمكن إنجازها خلال ساعة واحدة بدلا من الوقت الحالي المُقدّر بيومين“.

وأوضح: ”لن يخل إطلاق النسخة الرقمية بالدور الجيوسياسي للدولار الأمريكي، فالدولار الرقمي يمثل تطورا طبيعيا وليس ثورة، إذ تفوق التبادلات التجارية الإلكترونية اليومية 6.5 تريليون دولار في سوق الصرف الأجنبي“.

وأشار تشالندر إلى أن ”إطلاق اليوان الرقمي الصيني، الذي يُناقَش حاليا من جهة أخرى، لن يحمل تأثيرات واسعة النطاق، إذ لن يغير ذلك دور الصين في الاقتصاد العالمي نتيجة الوجود الدائم لأسئلة تتعلق بالثقة والشفافية وعمق الأسواق“.

من جانبه، أكد داريل دوفي على أن ”استمرار استفادة الولايات المتحدة من مكانة الدولار كعملة مهيمنة في احتياطيات البنك المركزي والمدفوعات الدولية، مرهون بحذر الحكومة في الخطوات المقبلة“.

الالتحاق بالركب

وقال جميل شيخ، مؤسس مركز ”سي بي دي سي ثينك تانك“ المعني بمستقبل العملات والمدفوعات الرقمية، إن ”بلدانا أخرى تعمل حاليا على إصدارات رقمية لعملاتها الخاصة، من منطقة اليورو إلى الهند، ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن السبق في هذا المجال يقدم أي مزايا مهمة أو ملموسة“.

وأضاف: ”قد يقوض الفشل الناجم عن عواقب غير مقصودة، أو انخفاض في الاستخدام أو غيرها من العوامل، الثقة في المؤسسة المصدرة“.

الدولار الرقمي والعملات المشفرة

وعن الدور الذي قد يلعبه الدولار الرقمي في عالم العملات المشفرة، أشار دوفي إلى أن التصميم الصحيح قد يُرغِّب بالاستخدام المحلي للدولار الرقمي أكثر من العملات المشفرة.

وبالنسبة للتحويلات الدولية، شكك دوفي في حصول الناس من مختلف أنحاء العالم على حسابات في البنوك المركزية الكبيرة؛ مثل البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي، أو البنك المركزي الأوروبي، أو الصين، أو اليابان.

وقد تؤدي سهولة الحصول على تلك الحسابات إلى تدمير النظام النقدي لدول صغيرة، قد يفضل شعبها استخدام الدولار الرقمي بدلا من العملات المحلية.