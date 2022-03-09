البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعمل على إطلاق دولار رقمي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يتوقع أن يطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق اليوم، مشروع دولار رقمي، في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية، أن ”بايدن سيوقع الأربعاء، مرسوما يطلب فيه من إدارته إيلاء أهمية قصوى للبحث والتطوير بغية التوصل إلى عملة رقمية للمصرف المركزي“، في الولايات المتحدة التي تهيمن عملتها على قطاع المال في العالم.

وشدد مسؤول كبير في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن اسمه، ”يجب أن نتوخى الدقة في تحليلنا؛ لأن تأثير اعتماد دولار رقمي سيكون عميقا جدا في البلاد التي تعتبر عملتها عملة الاحتياط الرئيسة في العالم“.

لكنه أكد أن مشاريع اعتماد العملة الرقمية المتقدمة أكثر في بعض الدول الأخرى أو المناطق النقدية ”لا تهدد“ هيمنة الدولار التي تضمن موقعا مميزا للولايات المتحدة في قطاع المال العالمي.

وقال البيت الأبيض، إن أكثر من 100 دولة تدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية.

وأثار الإقبال العالمي على العملات المشفرة مثل بتكوين والاستخدام المتزايد للتسديدات الرقمية اهتماما من أجل اعتماد عملة رقمية رسمية فيما تدرس المصارف المركزية الرئيسة في العالم هذه الإمكانية.