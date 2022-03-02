فرنسا: عقوبات روسيا ستشمل إجراءات تتعلق بالعملات المشفرة

رحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، وأضاف أن هذه العقوبات ستشمل أيضا إجراءات تخص العملات المشفرة.

وقال الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إنه استبعد سبعة بنوك روسية من نظام (سويفت) للمدفوعات العالمية، لكنه لم يصل إلى حد إدراج تلك التي تتعامل مع مدفوعات الطاقة، في أحدث العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقالت فرنسا وألمانيا وبولندا، يوم الثلاثاء، إنها تدعم أوكرانيا لبناء علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماع ما يعرف ”بمثلث فايمار“ في لودز ببولندا، قالت الدول الثلاث إنها ”جددت التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط السياسي والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي، وسوقه الداخلية“.

وتقدمت أوكرانيا، رسميا، بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات على الرغم من دعم الدول الأعضاء بعد الغزو الروسي.

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير تحدث عن ”حرب اقتصادية ومالية شاملة“ على روسيا لتدمير اقتصادها، عقابا لها على غزو أوكرانيا، قبل أن يتراجع عن تلك اللغة، ووصف حزم العقوبات بأنها ”فعالة للغاية“.

وذكر لومير لراديو ”فرانس إنفو“: ”نحن نشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا.. سنجعل الاقتصاد الروسي ينهار“.

وقال لومير لاحقا لوكالة الأنباء الفرنسية إن التعبير خانه، وإن مصطلح ”الحرب“ لا يتوافق مع جهود فرنسا لتهدئة التوتر المحيط بالصراع الأوكراني، مضيفاً: ”لسنا في معركة ضد الشعب الروسي“.

وضمن العقوبات التي اتخذتها ضد روسيا، قالت الخارجية الفرنسية إن باريس ستنقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة لفيف غرب البلاد.

وفرنسا آخر دولة غربية تنقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية، وقررت ذلك في ضوء تدهور الوضع على الأرض.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين، من أن هناك ”مخاطر بوقوع فظائع“ مرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا.

وطالبت فرنسا، نهاية فبراير الماضي، جميع الفرنسيين الذين يزورون روسيا لفترة قصيرة بمغادرتها على الفور، مشيرة إلى تزايد القيود على الرحلات الجوية بفعل العقوبات التي فرضت على روسيا لغزوها أوكرانيا.