"بتكوين" تعاود الارتفاع وتسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع

قفزت العملة المشفرة ”بتكوين“ إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، يوم الإثنين، مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي.

وأرجع محللون ذلك جزئيا، بحسب وكالة ”رويترز“، إلى عوامل فنية، مثل تسوية بعض المراكز المدينة التي كانت دفعتها إلى اتجاه نزولي استمر ثلاثة أشهر.

وسجلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 44 ألفا و347.65 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

ومنذ هوت إلى أضعف مستوى في ستة أشهر في 24 كانون الثاني/يناير، سجلت بتكوين مكاسب بحوالي 35 في المئة.

ولامست الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3170 دولارا.

وفي 24 كانون الثاني/يناير الماضي، تراجعت عملة البتكوين نحو تسعة بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، حيث تسببت مخاوف من شن روسيا هجوما على أوكرانيا في استمرار عمليات بيع الأصول عالية المخاطر بوتيرة سريعة حول العالم.

وانخفضت البتكوين، أكبر العملات المشفرة آنذاك، 8.8 بالمئة إلى 33058 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 23 تموز/يوليو، لتتكبد خسائر تتجاوز 50 بالمئة منذ هبوطها من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبشأن أسواق المال أيضا، انخفض اليورو، يوم الإثنين، بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي، الذي أعقب تحولا من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

واتجه المتعاملون صوب الدولار وسط رهان على أن القفزة في الوظائف التي خلقها الاقتصاد الأمريكي، في كانون الثاني/يناير، قد تؤدي إلى زيادات أسرع في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة، الإثنين، 0.2 بالمئة إلى 1.1425 دولار، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ منتصف كانون الثاني/يناير، يوم الجمعة.

ويدعم الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات الوظائف التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع يوم الجمعة.

ولم يطرأ على مؤشر الدولار تغيير يذكر في أحدث تعاملات اليوم، مسجلا 95.444، لكنه بعيد عن مستواه المنخفض عند 95.136 الذي لامسه الأسبوع الماضي، قبل صدور أرقام سوق العمل.

وتقدم الين قليلا إلى 115.14 للدولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3537 دولار، وكلاهما في منتصف نطاقي تحركاتهما في الآونة الأخيرة.