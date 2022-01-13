"لوموند": صراع أوروبي أمريكي خفي حول تنظيم الشركات الرقمية العملاقة

تلوح في الأفق بوادر صراع خفي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب مسودتي ”قانون الأسواق الرقمية“ و“قانون الخدمات الرقمية“ المعروضتين للنقاش في أوروبا واللتين قد تدعمان مكانة القارة الأوروبية في مجال الريادة الرقمية.

وتثير المسودتان قلقا أمريكيا ومخاوف من تأثيراتهما على الشركات الأمريكية الرائدة في المجال الرقمي مثل ”غوغل“ و“فيسبوك“ و“أمازون“ و“آبل“ وغيرها.

وقد تحدث وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية ”سيدريك أو“ مع المسؤولين الأمريكيين لطمأنة واشنطن بشأن مسودة اللوائح الأوروبية، وفق ما ذكرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إن الوزير الفرنسي قام بجولة ”افتراضية“ في واشنطن يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، وتحدّث مع البرلمانيين ومؤسسات الفكر والرأي الأمريكية، عن طريق الفيديو من مكتبه في الطابق الرابع من بروكسل، حيث كان الوزير في العاصمة الأوروبية يوم الثلاثاء لمناقشة قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، وهما مسودتا لوائح بشأن موضوع تجري مناقشته مع واشنطن بما أنه يستهدف تنظيم الشركات الرقمية العملاقة.

ويقول الوزير الفرنسي، إنّ أحد أهداف محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين هو إظهار أن النصوص الأوروبية ”ليست مناهضة لأمريكا“، مضيفا أنّه ”كان يتطلع إلى معرفة ما ستقدمه إدارة بايدن بشأن مكافحة الاحتكار في القطاع الرقمي“.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أنّ بايدن يجد نفسه اليوم أمام فرضية مواجهة مواقعه الرائدة على شبكة الإنترنت، وقالت إنه في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أدى خروج وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إلى زيادة المخاوف حين صرحت قائلة ”نحن قلقون للغاية من أن هذه النصوص لها تأثير غير متناسب على الشركات الأمريكية“، في إشارة إلى قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية.

وأشارت ”لوموند“، إلى أنّ هذا التحذير يذكّر بالاتهامات التي وجهها في 2019 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن فرض ضرائب على شركة ”قافا“ الأمريكية أو ردة فعل باراك أوباما في 2015 بشأن تصرفات بروكسل ضد ”غوغل“ أو ”فيسبوك“.

ووفق الصحيفة، فقد حذّر أوريليان بورتياز، من مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وهي مؤسسة فكرية مستقلة، من أنّ القوانين الأوروبية الجديدة ستقدم ميزة تنافسية ضخمة للشركات الصينية المنافسة للأمريكيين.

ويعتقد بورتياز، أنه ”من المحتمل ألا يكون هناك ما يعادل قانون الأسواق الرقمية في الولايات المتحدة، ولكن سيتم التصويت على النص الأوروبي وسيتم تطبيقه، وستكون هناك أرضية وسطية، كما هو الحال مع اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية“، وفق تعبيره.

وتشير ”لوموند“ إلى انّ الوزير الفرنسي ”سيدريك أو“ لا يخفي سعادته بتصوير القارة الأوروبية كقائد، ويقول إنه ”من المهم جدًا أن تضع أوروبا القواعد أولاً، مع لائحة قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية تعمل أوروبا على تشكيل التكنولوجيا الرقمية للمستقبل“.

ويرى الوزير ”احتمالا كبيرا“ للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية والبرلمان الأوروبيينِ بنهاية يونيو/حزيران القادم، خلال الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأيضا قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل/نيسان 2022 لأن إيمانويل ماكرون يرى التنظيم الرقمي أحد محاور سياسته وموازنته العامة، وفق تعبير الصحيفة.