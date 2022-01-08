كاميل كوين.. عملة رقمية للإبل تحظى بتشجيع كبير قبيل إطلاقها في السعودية

أبدى مستثمرون ورجال أعمال وخبراء في العملات الافتراضية، دعمهم للعملة الرقمية الجديدة التي كشفت عنها السعودية لتكون عملة رقمية للإبل التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق مع سعي المستثمرين لامتلاكها بملايين الدولارات.

وكشف رئيس نادي الإبل الحكومي في السعودية، فهد بن حثلين، عن خطة لإطلاق عملة رقمية للإبل، حيث يقوم عدد من البنوك حالياً بدراستها وتحويل النقاط التي يحصل عليها ملاك الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز السنوي ذي الجوائز المالية الكبيرة إلى عملة رقمية.

وكان بن حثلين يتحدث عبر الهاتف مع محللين وخبراء في عالم الإبل، عندما قال إن النقطة الواحدة التي يحصل عليها ملاك الإبل في مسابقات المهرجان المقام حالياً تقدر بنحو مليون ريال (نحو 266 ألف دولار) في الدراسات التي تجري لإطلاق العملة الرقمية.

الشيخ فهد بن حثلين -المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل- يعلن عن خطة لتحويل نقاط الشداد إلى "عملة رقمية للإبل" لأول مرة في التاريخ.#مجلس_الصياهد | #حنا_بدو#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/Jp0rNTrMta — نادي الإبل (@CamelClub) January 6, 2022

وأطلق عبدالله بن عوده، وهو رجل أعمال سعودي ومالك لشركة معروفة تستثمر في الإبل، اسم ”كاميل كوين“ على العملة الرقمية المرتقبة، وقال ”بادرة جميلة وبفكرٍ واعٍ من عرّاب الإبل الشيخ فهد بن حثلين ، مثلما للذهب عملة إفتراضية( bitcoin ) يكون للإبل ( camelcoin ) وتكون مركزية ودولية. هذا حرص على التطوير ومواكبة رؤية المملكة 2030 وليس مستغرب“.

بادرة جميلة وبفكرٍ واعٍ من عرّاب الإبل الشيخ فهد بن حثلين ، مثلما للذهب عملة إفتراضية( bitcoin )

يكون للإبل ( camelcoin ) وتكون مركزية ودولية .

هذا حرص على التطوير ومواكبة رؤية المملكة 2030 🇸🇦

وليس مستغرب . — الجنرال عبدالله بن عوده (@binodaah_) January 7, 2022

وفي السياق المؤيد ذاته، قال عبدالرحمن السماعيل، وهو أحد المهتمين بالاقتصاد ”فرصة لأهل الابل لتحويل منقياتهم الى كيانات اقتصادية فعّالة (شركات مساهمة) وتحقق مردود تسويقي جيّد مثل مافعل عبدالله بن عوده، ودراسة الادراج في سوق الأسهم، خاصة أن الطروحات الاخيرة للشركات في السوق يُنظر لقيمتها السوقية بعد الادراج أكثر من العوائد التشغيلية للنشاط“.

فرصة لأهل الابل لتحويل منقياتهم الى كيانات اقتصادية فعّالة (شركات مساهمة ) وتحقق مردود تسويقي جيّد

مثل مافعل @binodaah_ ودراسة الادراج في سوق الاسهم خاصة أن الطروحات الاخيرة للشركات في السوق يُنظر لقيمتها السوقية بعد الادراج أكثر من العوائد التشغيلية للنشاط — عبدالرحمن السماعيل (@rahmanalissmail) January 7, 2022

كما وصف رجل الأعمال علي حوفان العملة الرقمية المرتقبة بأنها بادرة تاريخية، وقال ”في بادرة تاريخية للدمج الاقتصادي الثقافي والتحول الرقمي لنقاط مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، هل سيرى النور؟ اقتراح فهد بن حثلين اليوم لطرح عمله رقمية، مليون ريال قيمة النقطة الواحدة من نقاط الشداد“.

₩ نقاط مسابقة الشداد

هل تتحول الى عمله رقميه ؟

في بادرة تاريخية للدمج الاقتصادي الثقافي والتحول الرقمي لنقاط مسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز للابل هل سيرى النور ؟ اقتراح فهد بن حثلين اليوم لطرح عمله رقميه

مليون ريال قيمة النقطة الواحده من نقاط الشداد — علي حوفان (@ali99a77) January 7, 2022

وقال فهد بن سعود الحارثي، وهو أحد المهتمين بعالم الإبل ”عالم الإبل شيء مختلف .. العملة الرقمية للإبل هي من سينقلها للعالمية.. حديث ممتع وشيق من صانع الإنجاز فهد بن حثلين عن تحويل نقاط الشداد إلى عملة رقمية.. فعلاً لا مستحيل عن أهل العزيمة“.

عالم الإبل شيء مختلف .. العملة الرقمية للإبل هي من سينقلها للعالمية .. حديث ممتع وشيق من صانع الإنجاز @F_BinHithleen عن تحويل نقاط الشداد إلى عملة رقمية ..

فعلاً لا مستحيل عن أهل العزيمة .. https://t.co/PlmDtIeOYR — فهد بن سعود الحارثي (@Alharthi1400) January 7, 2022

ومن غير الواضح موقف البنك المركزي السعودي، من العملة الرقمية الجديدة، إذ سبق له أن قال إن العملات الرقمية الافتراضية غير معتمدة داخل المملكة، وأن التعامل فيها مخاطرة“.

كما يحرّم بعض رجال الدين البارزين في المملكة، وبينهم الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، التعامل في العملات الرقمية.

وانطلق مهرجان الإبل مطلع الشهر الماضي في الصياهد الجنوبية، وهي منطقة صحراوية بالقرب من الرياض، ويتضمن أكثر من 70 شوطاً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة، وجوائز قيمتها 250 مليون ريال (نحو 67 مليون دولار).

ويتنافس الملّاك على تلك الجوائز من خلال إبلهم التي تمتلك مواصفات جمالية تؤهلها للفوز في المسابقات المقسمة وفقاً للون الإبل وسنها وما إذا كانت تشارك بشكل فردي أو في قطعان يُطلق عليها ”منقيات“.

وشهدت نسخة هذا العام من المهرجان، صفقات بيع وإعارة بلغت أرقام غير مسبوقة، وبينها استئجار عدد من الإبل لمدة 48 ساعة من مالكها مقابل 20 مليون ريال (نحو 5.3 مليون دولار)، وبيع ”خزامة المناصير“ وهي ناقة معروفة على نطاق واسع في عالم الإبل بالمملكة، إلى المالك عمير القحطاني مقابل 15مليون ريال (نحو 4 مليون دولار).

ويعزو ملّاك الإبل تلك القفزة الكبيرة في سوق البيع والإعارة، إلى استحدثت إدارة المهرجان هذا العام، مسابقة جديدة أطلقت عليها ”الشداد“، وتشبه إلى حد كبير منافسة أندية كرة القدم على النقاط في الدوريات المحلية.

وتقوم تلك المسابقة على التنافس بين جميع الملّاك المشاركين في كافة الفئات، وذلك بجمع أكثر نقاط فوز وتتويج فائز وحيد في كل نسخة، وفي حال احتكاره هذه المسابقة على مدار ثلاث أعوام متتالية يمتلك اللقب.