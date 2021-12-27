"بينانس" تعلن الحصول على موافقة مبدئية لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة بالبحرين

أعلنت بورصة الأصول المشفرة ”بينانس“، يوم الإثنين، أنها حصلت على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة في المملكة.

وأوضحت بينانس، أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أن الموافقة جاءت بعد أن تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.

وما زال يتعين على الشركة استكمال إجراءات الطلب التي قالت إنها تتوقع استكمالها في الوقت المناسب.

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة كشف في أيار/ مايو الماضي، أن حجم التداول في العملات الرقمية ”الأصول المشفرة“ عن طريق منصات التداول المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، بلغت نحو 143 مليونا و320 ألف دينار خلال الربع الأول من العام 2021.

وأضاف آل خليفة أن الزيادة كانت تقدر بنحو 300% عن حجم التداول في الربع الأول من العام 2020 والذي بلغ 41 مليونا و886 ألف دينار، وبأكثر من 50 ضعفا عن بداية التداول في الربع الثالث من عام 2019 والتي قدرت بمبلغ 2 مليون و775 ألف دينار، بحسب صحيفة ”أخبار الخليج“ المحلية.

وقال وزير المالية آنذاك، إن مصرف البحرين المركزي اعتمد مصطلح الأصول المشفرة عوضا عن العملات الرقمية من أجل أن يكون المفهوم واضحا لدى المستثمر أن هذه الأصول لا تمثل عملات قانونية مدعومة من الحكومات وإنما أصول استثمارية عالية المخاطر.

وأضاف أنه ”بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم أعمال مزودي خدمات الأصول المشفرة، فقد أصدر المصرف المركزي فصلا من الأصول المشفرة التابع لفصول مجلد التوجيهات السادس الخاص بأسواق رأس المال والذي يمثل الإطار التنظيمي والرقابي للإشراف على مزودي خدمات الأصول المشفرة“.

وبين أن ”هذا الفصل يحتوي على القواعد اللازمة لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول المشفرة بما يتوافق مع توصيات فريق العمل المالي ”FATF“ واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن“.