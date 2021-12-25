لماذا يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق حيال العملات المشفرة؟

يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق حيال العملات المشفرة، سيما وأن هذا السوق الناشئ ينمو بوتيرة كبيرة وسريعة دون أن تواكبه إجراءات تنظيمية وتشريعية.

وبحسب تقرير نشرته شبكة ”سي أن بي سي“ الأمريكية، يوم الجمعة، فإن إجمالي القيمة السوقية لجميع الأصول المشفرة تجاوز تريليوني دولار في أيلول سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل قفزة بمقدار 10 أضعاف عن المستويات التي شوهدت بداية عام 2020.

وقال إيفان باباجورجيو، نائب رئيس القسم الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، إن ”النظام البيئي للعملات المشفرة نما بشكل كبير .. وتُظهر العملية مرونة ملحوظة ولكن كانت هناك أيضًا بعض الضغوط النفسية المثيرة للاهتمام“.

وأشارت الشبكة إلى أن إحدى المشكلات التي أبرزها صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، هي أن العديد من الأشخاص والمؤسسات المالية التي تتاجر بهذه الأصول ”تفتقر إلى ممارسات تشغيلية وحوكمة ومخاطر قوية“.

وأشارت إلى أنه لهذا السبب، قال الصندوق إن المستهلكين في خطر، وإن هناك ببساطة ”عدم كفاية في عمليات الإفصاح والرقابة“ في هذا المجال.

وعلاوة على ذلك، يعتقد الصندوق أن الأصول المشفرة تخلق بعض ”فجوات البيانات و ”يمكن أن تفتح أبوابًا غير مرغوب فيها لغسيل الأموال، فضلا عن تمويل الإرهاب“.

ونبّهت الشبكة إلى أن العديد من المؤسسات الأخرى، دعت إلى مزيد من الإجراءات لجعل هذه الاستثمارات أكثر أمانًا، مشيرة إلى أن العملات المشفرة باتت موضوعًا مثيرًا للانقسام، إذ يجادل البعض بأنها مستقبل المال والبعض الآخر يقدم حججًا أكثر تشككًا حول مخاطرها.

وفي تصريحات أخيرة، حذر المنظم المالي في المملكة المتحدة، من الصلة بين وسائل التواصل الاجتماعي واستثمارات العملات المشفرة.

وقال تشارلز راندل رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية: ”يتم دفع أموال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل روتيني من قبل المحتالين لمساعدتهم على ضخ وإلقاء رموز جديدة على خلفية المضاربة البحتة .. كما أن بعض المؤثرين يروجون لعملات معدنية يتبين ببساطة أنها غير موجودة على الإطلاق“.

وأضاف: ”نظرا لحداثة هذه التكنولوجيا، لم نر ما سيحدث خلال دورة مالية كاملة .. نحن ببساطة لا نعرف متى أو كيف ستنتهي هذه القصة، ولكن كما هو الحال مع أي تكهنات جديدة قد لا تنتهي بشكل جيد“.

وأظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة، أن حوالي 2.3 مليون شخص في المملكة المتحدة لديهم عملات مشفرة، وأن نحو 14 ٪ منهم يستخدمون بطاقات الائتمان لمشترياتهم، ويعتقد أكثر من 12٪ منهم أنهم سيحصلون على الحماية من قبل هيئة السلوك المالي إذا حدث خطأ، رغم أن الهيئة قالت إنها لن تحميهم.

وبحسب صندوق النقد الدولي، يجب أن يعمل المنظمون الحكوميون في العالم على وضع قواعد مشتركة على الصعيد العالمي وتعزيز الإشراف عبر الحدود.

وقال الصندوق، إن ”الوقت جوهري، ويجب أن يكون العمل حاسما وسريعا ومنسقا على الصعيد العالمي؛ للسماح بتدفق الفوائد وفي نفس الوقت علاج نقاط الضعف“.