"أمازون" تستعد لإطلاق عملة مشفرة العام المقبل

تستعد شركة ”أمازون“ الأمريكية لإطلاق عملتها المشفرة الخاصة بها عام 2022، وأعلنت عن وظيفة خبير في هذا المجال لهذا السبب، وفقا لتقارير صحفية.

وأشار موقع ”ماركا“ الإخباري الإسباني إلى أن تفاصيل تلك العملة لا تزال غير معروفة، إلا أنه أوضح أن الشركة بدأت بالاستعدادات الفنية والتقنية لإطلاق هذه العملة.

ولفت تقرير لموقع ”فين تاك“ المالي المختص بالأخبار المالية والاقتصادية للشركات الغربية، إلى أن ”أمازون“ باتت مستعدة لإطلاق عملتها المشفرة بعد إعلانها الأخير عن وظيفة ”رئيس العملات الرقمية“.

ويشير إعلان التوظيف إلى أن أمازون تبحث عن ”قائد منتج ذي خبرة لتطوير إستراتيجية أمازون للعملات الرقمية وخريطة طريق المنتج الجديد“.

وأشار تقرير موقع ”فين تاك“ إلى أن هذه الخطوة هي استجابة مباشرة للمنافسة المتزايدة من عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل ”ميتا“ (فيسبوك)، وشركات أخرى قامت بتوظيف فريق الخبراء الخاص بهم لإنشاء قاعدة للعملات الرقمية.

كما قامت شركة ”غوغل“ أخيرا بتكوين شراكة مع مؤسسة ”Bakkt“ الأمريكية لإدارة الأصول الرقمية؛ ما فتح الطريق لقبول التشفير في تطبيق Google Pay الخاص بها.

وبحسب التقرير، من المقرر أن يكون 2022 هو العام الذي تطلق فيه أمازون عملتها المشفرة الخاصة بها، ما يتيح لعملاء الشركة العملاقة استخدام ”Amazon Crypto Token“ أثناء التسوق على موقعها على الإنترنت رغم أن المدة التي سيستغرقها هذا التنفيذ غير واضحة أيضا.

وأشار التقرير إلى أن ”أمازون“ قامت بالفعل بدراسة مثل هذا المشروع في الماضي، إذ قدمت مناصب وظيفية في مكاتبها لعدد من الخبراء الماليين وخبراء العملات الرقمية، رغم أن المشاريع كانت ضيقة النطاق إلى حد كبير أكثر من تلك التي تشمل Amazon Crypto Token في الوقت الحالي.

وتم إنشاء شركة ”أمازون“ عام 1994 من قبل الملياردير جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك، ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن.

و“أمازون“ هي أكبر شركة متاجر تجزئة على الإنترنت في العالم بالقيمة السوقية وحجم المبيعات التي تشمل عددا كبيرا من المنتجات، بما فيها الملابس والأثاث والمجوهرات والإلكترونيات والأدوات الكهربائية والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو، ومنتجات أخرى.