منصة تداول العملات المشفرة بينانس تبرم عقدا مع مركز دبي التجاري

قالت منصة تداول العملات المشفرة، بينانس، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاق تعاون مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعمل على وضع إطار عمل تنظيمي للأنشطة المشفرة.

وقال مركز دبي التجاري العالمي أمس الاثنين، إنه سيصبح منطقة متخصصة في الأصول المشفرة، بما يشمل الأصول الرقمية ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها. يأتي ذلك، ضمن مساعي دبي لتأسيس قطاعات اقتصادية جديدة.

وقالت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، من حيث حجم التداول، في بيان، إنها تعتزم تقييم تطور الإطار التنظيمي للأصول الرقيمة في دبي.

وأضاف البيان: ”الهدف هو مساعدة بورصات الأصول المشفرة، وأعمالها التي تقدم خدمات المعلومات المسجلة، وقواعد البيانات غير المركزية، أو الترخيص لتداول نطاق واسع من العملات والأصول المشفرة“.

واستهدفت جهات تنظيمية مالية، بينانس هذا العام، فحظر بعضها أنشطة معينة للمنصة، وحذر البعض الآخر المستهلكين، من أنها غير مرخص لها بالعمل.

وردًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمنصة، تشانغ بينغ زاو، إنه يرغب في تحسين العلاقات مع الجهات التنظيمية.

ووافقت سلطة مركز دبي التجاري العالمي (المنطقة الحرة) على إطار عمل في سبتمبر/ أيلول، يسمح للمنصة بالموافقة، ومنح التراخيص لأنشطة مالية متعلقة بالأصول المشفرة.

وفي أكتوبر، أطلق مركز دبي التجاري العالمي، وهو منطقة حرة أخرى في دبي، الجزء الأول من إطار عمل تنظيمي للأصول المشفرة.

وقال زاو: ”من خلال موقعنا الريادي وخبرتنا، إلى جانب الرؤية بعيدة المدى لدبي، نعتزم تطوير إطار عمل تنظيمي ملائم لطبيعة الأصول الرقمية، سريعة التحرّك والتطور“.

وأضاف البيان: ”الهدف هو مساعدة بورصات الأصول المشفرة، وأعمالها التي تقدم خدمات المعلومات المسجلة وقواعد البيانات غير المركزية، أو الترخيص لتداول نطاق واسع من العملات والأصول المشفرة“.