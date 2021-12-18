تقرير: بورصات العملات المشفرة هدف سهل لـ"الهاكرز"

كشف تقرير إخباري أمريكي عن أن بورصات العملات المشفرة أصبحت هدفا سهلا وجذابا للصوص والهاكرز على شبكة الإنترنت، وأن أكثر من 20 اختراقا حدث لهذه البورصات خلال العام الجاري.

وأشار التقرير الذي نشرته شبكة ”إن بي سي“ أمس الجمعة، إلى أن الثراء لم يعد يقتصر على مستثمري العملات المشفرة، إذ إن المتسللين سرقوا أصولًا بملايين الدولارات العام الجاري من خلال اختراق بعض بورصات العملات المشفرة التي ظهرت خلال طفرة ”البيتكوين“.

ولفت التقرير إلى أنه كان هناك أكثر من 20 اختراقًا منذ بداية العام، وأن عملية واحدة شملت سرقة نحو 10 ملايين دولار من العملات الرقمية من بورصة التشفير، فيما بلغ إجمالي المال المسروق في 6 عمليات اختراق أكثر من 100 مليون دولار.

وقالت الشبكة في تقريرها: ”بالمقارنة، فإن عمليات السطو على البنوك جلبت للجناة بمتوسط أقل من 5000 دولار، كعملة تقليدية، لكل سرقة العام الجاري وفقًا لإحصاءات الجرائم السنوية لمكتب التحقيقات الفيدرالي“.

وأوضح بأنه على الرغم من المبالغ الكبيرة بالدولار المرتبطة بسرقة العملات المشفرة، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى الاهتمام الذي تحظى به عمليات السطو التقليدية على البنوك.

وأضاف: ”لكن خبراء العملات المشفرة يقولون إنهم يقدمون تحذيرًا للمستثمرين المحتملين في مجال العملات المشفرة التي أصبحت الآن أهدافًا مربحة للقراصنة“.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ”TRM Labs“ إستيبان كاستانيو، وهي شركة تقدم أدوات للشركات لتتبع الأصول الرقمية: ”إذا قمت باختراق شركة اليوم، فقد تسرق بعض أسماء المستخدمين وكلمات المرور، أما إذا قمت باختراق بورصة عملات مشفرة فقد يكون لديك ملايين الدولارات من تلك العملات“.

وقال كاستانيو: ”إذا سرقت المفاتيح الخاصة لمحفظة ساخنة في بورصة للعملات المشفرة، فإن الأمر لا يشبه سرقة قاعدة بيانات بأسماء الأشخاص وأرقام الضمان الاجتماعي، بل إنه يعني أنك سرقت كل أموالهم بشكل أساسي“.

وأضاف: ”إذا كانت بورصة العملات المشفرة غنية بما يكفي وتخطط مسبقًا لامتلاك صندوق طوارئ، فيمكنها تعويض عملائها إذا تعرضت عملياتها للاختراق، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فغالبًا ما تخرج البورصة من العمل، والحقيقة أنه ليست كل بورصة غنية جدًا أو لديها الكثير من البصيرة، لذا عندما تتعرض للسرقة ليس أمامها سوى الاعتذار للزبائن فقط“.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى سرعة ظهور العملات المشفرة كأداة استثمار ومضاربة أكثر شيوعا من الأدوات الأخرى؛ الأمر الذي حفز أكثر من 300 شركة على البدء في السنوات الأخيرة لتزويد الناس بطريقة سهلة لشراء وبيع ”البيتكوين“ وعملات مشفرة أخرى.

ولفت التقرير إلى أن بورصات العملات المشفرة تعمل مثل البورصات التقليدية بتحديد أسعار العملات المختلفة وتتقاضى رسوما رمزية للسماح للمستخدمين بالتداول، مضيفا: ”في حين أن عددا قليلا من البلدان لديها لوائح صارمة مطبقة في هذا المجال، فمن السهل نسبيا على رواد الأعمال التقنيين إنشاء بورصة في أي مكان في العالم تقريبا وإدارتها كيفما يحلو لهم“.