تقرير: المليونيرات الجدد يعتزمون توسيع استثمارهم بالعملة المشفرة

يمتلك معظم أصحاب الملايين من جيل الألفية الجزء الأكبر من ثروتهم في العملات المشفرة، بينما يخططون لامتلاك المزيد في عام 2022، رغم الانخفاضات الأخيرة في الأسعار، وفقاً لشبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية.

وأشارت الشبكة، في تقرير لها يوم الخميس، إلى أن ”حوالي 83% من أصحاب الملايين من جيل الألفية يمتلكون عملات مشفرة“، حسب مسح أجرته الشبكة لاستطلاع آراء المستثمرين ممن لديهم أصول قابلة للاستثمار بقيمة مليون دولار أو أكثر.

وأظهر الاستطلاع أن ”أكثر من النصف (53%) يمتلكون ما لا يقل عن 50% من ثروتهم في العملات المشفرة، وما يقرب من ثلثهم يمتلكون ثلاثة أرباع ثروتهم على الأقل من عملات البيتكوين والإيثر وأنواع أخرى من العملات المشفرة“.

وقالت الشبكة إن ”حيازات العملات المشفرة لأصحاب الملايين من جيل الألفية في تناقض صارخ مع الأجيال الأكبر سناً من أصحاب الملايين، إذ إن 4% فقط من الجيل القديم يمتلكون عملات مشفرة، في حين إن أكثر من ثلاثة أرباع مستثمري الجيل الجديد يمتلكون أو يستثمرون في تلك العملات“.

وأوضح التقرير أن ”نتائج الاستطلاع تشير أن العملات المشفرة تخلق فجوة واسعة بين الأجيال في الاستثمار وصناعة الثروة“.

وأضاف أنه ”في حين إن الأجيال الأكبر سناً من أصحاب الملايين لا تزال متشككة إلى حد كبير في العملات المشفرة ومستقبلها، أصبحت العملات المشفرة المصدر الرئيس لتكوين الثروة ونمو الأصول للعديد من المستثمرين الشباب الذين دخلوا السوق في وقت مبكر“.

وقال جورج والبر ، رئيس مجموعة“ Spectrem“، التي ساهمت في الاستطلاع: ”هناك فرق كبير بين الأجيال المختلفة المالكة للثروة“.

وأشار إلى أنه ”رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، إلا أن أصحاب الملايين من جيل الألفية ليست لديهم خطط للتخلص من استثماراتهم في العملة المشفرة“.

وأوضح أن ”حوالي النصف (48%) يعتزمون الإضافة إلى ممتلكاتهم خلال الـ12 شهراً المقبلة“.

ويخطط 39% آخرون للحفاظ على مستويات استثماراتهم الحالية، بينما يعتزم 6% فقط منهم تقليل استثماراتهم في التشفير خلال العام المقبل.

وأوضح التقرير أنه ”مع تحول العديد من مستثمري جيل الألفية إلى أصحاب الملايين من اقتصاد العملة المشفرة، فمن المرجح أن تظل العملات محورية في استثماراتهم في السنوات القادمة، وهذا خلق معضلة جديدة لشركات إدارة الثروات“.

وأضاف: ”تأتي معظم الأعمال الحالية للبنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات والمستشارين من العملاء الأكبر سناً والأكثر ثراءً الذين لا يريدون التشفير والمخاطر المرتبطة به في محافظهم أو منتجاتهم.. ومع ذلك، يعتمد مستقبلهم على الجيل القادم من العملاء، الذين يطالبون بالمنتجات والمشورة المتعلقة بالعملات المشفرة“.