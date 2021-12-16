حماية للمستهلكين من المخاطر.. بريطانيا تحظر 7 إعلانات للعملات المشفرة

قررت هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة، حظر 7 إعلانات للعملات المشفرة، أمس الأربعاء، وقالت إنها يجب ألّا تظهر مرة أخرى.

وأشارت هيئة معايير الإعلان إلى أن جميع الإعلانات ”تم حظرها لاستغلالها بشكل غير مسؤول لقلة خبرة المستهلكين ولإخفاقها في توضيح مخاطر الاستثمار“.

ولفتت شبكة ”سي ان بي سي“ الأمريكية إلى أن الإعلانات المحظورة شملت موقعا إلكترونيا وموقعا على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ من سلسلة محلات ”Papa John“، بالإضافة إلى ملصق رقمي من بورصات عملات مشفرة.

وأوضحت الشبكة، أن الشركات المتأثرة بالحظر تشمل ”eToro و Coinburp و Coinbase Europe و Luno Money و Exmo Exchange و Payward و Papa John’s GB“.

وبحسب الشبكة، فإن إعلان موقع ”Papa John“ تضمّن: ”احصل على بيتكوين مجاني بقيمة 10 جنيهات إسترلينية ووفر 15 جنيهًا عندما تنفق 30 جنيهًا أو أكثر“.

وقالت شركة ”Papa John’s“، إن الإعلانات كانت جزءا من الاحتفال السنوي بـ ”يوم بيتزا البيتكوين“، والذي يقصد به، الاحتفال باليوم الذي تم فيه شراء 2 من بيتزا ”Papa John“ مقابل، 10 آلاف بيتكوين، عام 2010 فيما تبلغ قيمة المبلغ ذاته من عملة، بيتكوين المشفرة ،اليوم، 482 مليون دولار“.

وأصرت سلسلة ”Papa John“ على أن ”الإعلان لم يدعُ المستهلكين للاستثمار في، بيتكوين، وأن العرض الترويجي هو فقط آلية للعملاء للحصول على العملة مجانا“.

بدروها، قالت هيئة معايير الإعلان ”كانت الإعلانات موجهة لجمهور عام، واعتبرنا أن معظم أولئك الذين شاركوا في عرض ترويجي مرتبط بشراء البيتزا من المحتمل أن يكونوا غير متمرسين في فهم العملات المشفرة والمخاطر الكامنة من القيام بذلك.. ولاحظنا أيضًا، أن الإعلانات لا تحتوي على تحذيرات بالمخاطر بشأن العملة المشفرة“.

وأشارت ”سي أن بي سي“ إلى أن إعلان بورصة ”كوين بيس“ دعا ”المستهلكين لشراء، بيتكوين، في 5 دقائق بأقل من 25 جنيهًا وتم استخدام كلمة، غير منظم“.

ورأت الهيئة، أن ”الإعلان كان مضللًا، لوجود زيادة مضمونة مماثلة في قيمة العملة الرقمية، بيتكوين، على مدار العقد المقبل، ولم يوضح أن الأداء السابق لم يكن بالضرورة دليلًا للمستقبل“.

وقال مدير الشكاوى والتحقيقات في الهيئة، مايلز لوكوود ”الأصول المشفرة هي قضية ذات أولوية في حالة التأهب الأحمر بالنسبة لنا“.

وأضاف ”يحتاج المستهلكون لمعرفة مخاطر الاستثمار في الأصول المشفرة، ويجب أن تتأكد الشركات من أن إعلاناتها ليست مضللة أو غير مسؤولة اجتماعيًّا من خلال الاستفادة من افتقار المستهلكين للوعي حول هذه المنتجات المعقدة والمتقلبة“.