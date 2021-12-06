بيتكوين عند مستويات أوائل أكتوبر دون 50 ألف دولار بعد صفعة نهاية الأسبوع

سجلت قيمة العملة الرقمية ”بيتكوين“ انخفاضا إلى مستوى 49 ألف دولار، وبنسبة 1.5 % خلال اليوم الاثنين، إذ تكبد المتعاملون، بعد عطلة نهاية أسبوع، خسائر قاسية، بعد أن فقدت أسعار كبرى الأصول الرقمية في العالم أكثر من خُمس قيمتها.

أعاد هذا المسار سعر بيتكوين والمبلغ المستثمر في العقود الآجلة لها، إلى ما كانا عليه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، قبل الارتفاع الهائل في الأسعار الذي دفع العملة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت العملة المشفرة الأخرى إيثريوم، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم، تراجعت هي الأخرى يوم السبت ولكن بشكل أقل حدة.

وفي أحدث تعاملات، بلغت 4112 دولارا مقارنة مع أعلى مستوياتها المسجل في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 4868 دولارا، لكنها حققت مكاسب مطردة مقابل منافستها الكبرى.

فقد سجلت إيثر في أحدث تعاملات 0.086 بيتكوين، وهو أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2018، وكانت بيتكوين خسرت خُمس قيمتها، يوم السبت الماضي، إذ أدى مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.

وهبطت بيتكوين، 12% بحلول الساعة الـ09:20 بتوقيت غرينتش من يوم السبت إلى 47495 دولارا، كما هوت خلال الجلسة إلى 41967.5 دولار ليصل إجمالي خسائرها إلى 22%.

وتراجعت عملة إيثريوم _أيضا_ إلى أكثر من 10% مع عمليات البيع الواسعة للعملات المشفرة.

ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال، إذ هبطت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية القياسية، الجمعة، بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في نوفمبر، بينما استمر قلق المستثمرين حيال المتحور ”أوميكرون“.

وانتشرت عمليات البيع قبيل إدلاء مسؤولين تنفيذيين في 8 شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في الثامن من ديسمبر.

ستكون شهاداتهم الأولى من نوعها التي يدلي بها لاعبون رئيسون في أسواق العملات الرقمية المشفرة أمام النواب الأمريكيين، فيما يواجه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تأثيرات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.