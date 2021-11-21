السلفادور تخطط لأول "مدينة بيتكوين" في العالم

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة يوم السبت إن البلاد تخطط لبناء أول ”مدينة بيتكوين“ في العالم، والتي من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات بيتكوين، ليزيد من رهان البلد الواقع بأمريكا الوسطى على العملة المشفرة.

وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لبيتكوين في السلفادور، قال بوكيلة إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وقال بوكيلة أمام حشد في الفعالية ”سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022“.

ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال سامسون ماو كبير المسؤولين الإستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك ستريم إن ”السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة ببيتكوين لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.

وصارت السلفادور في أيلول/سبتمبر أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين باعتبارها عملة قانونية.

وفي السياق، ارتفعت أسعار بيتكوين الأحد إلى 58918.6 دولار، لكنها تراجعت بـ9.23% خلال 7 أيام، إذ مازالت بيتكوين أسفل 60 ألف دولار منذ صعودها القياسي في جلسة الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر عندما صعدت بأكثر من 11% مسجلة مستوى 69 ألف دولار.

ويقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء دفعت إلى هذا الانخفاض الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.

ويصعب على الخبراء تحديد سبب التراجع الكبير لسوق العملات المشفرة، بسبب السرية التي تفرض على معاملات هذه السوق، من حيث المتعاملين، أو جنسياتهم.

لكن بعض مراقبي أسواق المال، بحسب مجلة ”فوربس“ الأمريكية، رجحوا أن يكون قانون البنية التحتية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وجهود السلطات الصينية للقضاء على تعدين العملات المشفرة، لهما الدور الأكبر في انهيار أسعار العملات المشفرة هذا الأسبوع.