تيم كوك: أمتلك شخصيا عملات مشفرة.. و"أبل" لن تستثمر فيها

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ”أبل“ الأمريكية للبرمجيات، تيم كوك، أنه مستثمر رئيس في العملات المشفرة، قائلا إنه ”يمتلك تلك الأصول كأدوات استثمار مثل غيرها“.

وجاءت تصريحات كوك في رده على سؤال لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أمس الثلاثاء، حول ما إذا كان شخصيا يمتلك عملات رقمية؟ وهل استثماره في ”البيتكوين“ أو ”الإثيريوم“؟

وقال كوك ”نعم، أنا أمتلك عملات مشفرة.. وأعتقد أنه من المعقول امتلاك مثل هذه العملات كجزء من محفظة استثمارية متنوعة.. لكن بالمناسبة أنا لا أقدم هنا نصيحة اسثتمارية لأي شخص“.

وأشار كوك، الذي تولى منصبه في ”أبل“ قبل نحو 10 أعوام، إلى أنه كان مهتما بالعملات المشفرة منذ فترة، وأنه كان يجري بحثا وتقييما في هذا المجال الاستثماري المتنامي.

إلا أن كوك، شدد على أن اهتمامه كان من ”وجهة نظر شخصية“، رافضا التكهنات بأن شركة ”أبل“ قد تبدأ بقبول العملات الرقمية كوسيلة دفع لمنتجاتها.

ولفتت شبكة ”سي إن بي سي“، التي نشرت تعليقات كوك، إلى أنه رفض أيضا تكهنات بشأن امكانية شراء ”أبل“ للعملات المشفرة كاستثمار.

وقال ”لن أستثمر في العملات المشفرة كشركة.. ليس لأنني لن أستثمر أموالي الخاصة، ولكن لأني لا أريد الاعتقاد بأن الناس يشترون أسهم أبل للحصول على العملات المشفرة“.

وأشارت الشبكة إلى أن كوك حصل في آب/ أغسطس الماضي على 5 ملايين سهم من ”أبل“ بقيمة 750 مليون دولار، في سعر ذلك الوقت، وأنه سيحصل على منح أسهم إضافية حتى عام 2026، لافتة إلى تصريحاته بأنه يعتزم التبرع بكل ثروته للأعمال الخيرية.

وبحسب الشبكة، لا تمتلك شركة ”أبل“ حاليا أي منتجات أو خدمات للعملات المشفرة، لكنها تسمح بتطبيقات المحفظة المشفرة على متجر تطبيقات ”iPhone“ الخاص بها.

وأصدرت ”أبل“ عددا من الخدمات المالية من خلال تطبيق ”Wallet“ الخاص بها، الذي يتضمن ”Apple Pay“ والمدفوعات من شخص لآخر وبطاقة ائتمان ”Apple Card.“

وقالت الشبكة في تقريرها إن ”أي قرار للشركة بتقديم منتجات أو خدمات للعملات المشفرة، سيكون بعيدا عنا لسنوات عديدة“، مشيرة إلى تصريحات لمسؤول تنفيذي في الشركة قال فيها إن ”أبل“ ترى ”إمكانات طويلة الأجل“ في العملة المشفرة.