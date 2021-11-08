مكاسب العملات المشفرة ترفع "إيثر" إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أكبر عمله مشفرة في العالم بالقيمة السوقية ”بتكوين“، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، وصعدت ”إيثر“ إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم موجة من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية ومخاوف التضخم، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء، اليوم الاثنين.

وكانت العملة الرقمية ”بتكوين“ مرتفعة بنحو 3% في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت ”إيثر“، المرتبطة بشبكة ”إيثيريوم“، ”ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم“، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.

ومنذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، ربحت ”إيثر“ 57% وتقدمت عملة ”بتكوين“ بحوالي 50%، مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أمريكي لـ“بتكوين“ قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، وهم يقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.

وكانت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية ذكرت ان الولايات المتحدة ستوافق على إطلاق صندوق ”إيثيريوم“ للعقود الآجلة في الربع الاول من العام المقبل.

وأشارت في تقرير، يوم السبت الماضي، إلى أن مثل هذا الصندوق الذي يعتبر الأول من نوعه لـ ”الإيثيريوم“ قد يتم البدء به قبل الإطلاق المتوقع لصندوق ”بتكوين“ للعقود الفورية الذي يتيح للمتداولين الإحتفاظ مباشرة بالعملة الرقمية.

ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال الشهر الماضي، على إطلاق صندوق ”بتكوين“ القائم على العقود الآجلة، والذي يستخدم العقود الآجلة الشهرية لتحديد تحركات أسعار ”بتكوين“.

وذكر تقرير نشره موقع ”انسايدر“ الأمريكي أنه تم تقديم طلب الموافقة على صندوق ”الإيثيريوم“ للجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من الصيف الماضي، إلا أنه تم سحبه بعد ذلك، ما يعني أن اللجنة لم تكن مستعدة للموافقة.

وقالت بلومبرج: ”إلا أن الموافقة قد تأتي في وقت مبكر من العام المقبل“، مشيرة إلى أن حجم الفوائد المفتوحة للعقود الآجلة على ”الإيثيريوم“ يبلغ حاليًا حوالي 1.2 مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي كانت عليه عقود ”بتكوين“ الآجلة عندما حدد رئيس اللجنة، جاري جينسلر، المتطلبات الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة المستندة إلى العقود الآجلة.

ورأت الوكالة أنه ”رغم قوة طلب المستثمرين والمتداولين في السوق المتصاعدة للعملات المشفرة، فإنه من غير المتوقع أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الخطوة التالية قريبًا في ما يتعلق بصندوق بتكوين للعقود الفورية“.

وقالت بلومبرغ: ”على الرغم من إمكانية اطلاق صندوق بتكوين الفوري العام المقبل، فإن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تستغرق وقتا أطول بسبب المخاوف بشأن عملية التنظيم في سوق بتكوين“.