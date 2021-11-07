تقرير: أمريكا ستوافق على إطلاق صندوق "إيثريوم" للعقود الآجلة العام المقبل

ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستوافق على إطلاق صندوق عملة ”إيثريوم“ الرقمية للعقود الآجلة في الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن ”مثل هذا الصندوق، الذي يعتبر الأول من نوعه لعملة الإيثريوم الرقمية، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، قد يتم البدء به، قبل الإطلاق المتوقع لصندوق عملة بيتكوين، للعقود الفورية، الذي يتيح للمتداولين الاحتفاظ مباشرة بالعملة الرقمية“.

ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الشهر الماضي، على إطلاق صندوق عملة ”بيتكوين“ الرقمية، قائم على العقود الآجلة، والذي يستخدم العقود الآجلة الشهرية لتحديد تحركات أسعار الـ“بيتكوين“، أكبر عملة رقمية في العالم من جهة القيمة السوقية.

وذكر تقرير نشره موقع ”انسايدر“ الأمريكي أنه تم ”تقديم طلب الموافقة على صندوق عملة الإثيريوم“ الرقمية، للجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من الصيف الماضي، إلا انه تم سحبه بعد ذلك؛ ما يعني أن اللجنة لم تكن مستعدة للموافقة.

وقالت وكالة بلومبرغ ”من المتوقع أن تأتي الموافقة في وقت مبكر من العام المقبل“، مشيرة إلى أن ”حجم الفوائد المفتوحة للعقود الآجلة على عملة الإثيريوم الرقمية، تبلغ حاليا نحو 1.2 مليار دولار، وهو المبلغ ذاته الذي كانت عليه عقود عملة بيتكوين الآجلة عندما حدد رئيس اللجنة، جاري جينسلر، المتطلبات الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة المستندة إلى العقود الآجلة“.

ورأت وكالة بلومبرغ أنه ”رغم قوة طلب المستثمرين والمتداولين في السوق المتصاعدة للعملات المشفرة، إلا أنه من غير المتوقع أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الخطوة التالية قريبا، فيما يتعلق بصندوق عملة بيتكوين، للعقود الفورية“.

وقالت بلومبرغ في تقريرها ”على الرغم من إمكانية إطلاق صندوق عملة البيتكوين، الفوري العام المقبل، إلا أن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تستغرق وقتا أطول، بسبب المخاوف بشأن عملية التنظيم في سوق البيتكوين“.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك _أيضا_ فرصة ضئيلة لإمكانية موافقة سريعة للجنة على إطلاق صندوق ”عقود آجلة“ آخر لعملة ”البيتكوين“؛ ما يشير إلى أن السلطات المالية الأمريكية لا يزال لديها موقف صارم تجاه تنظيم العملة المشفرة في إطار مساعيها لحماية المستثمرين في السوق.