تقرير: مضاربات نشطة في سوق العملات المشفرة و"البيتكوين" مرشحة للصعود

أفادت تقارير مالية أمريكية، بأن هناك مضاربات نشطة في سوق العملات المشفرة؛ ما أدى إلى تراجع ”البيتكوين“ وبعض العملات الرقمية الأخرى، إلا أن ”البيتكوين“ مرشحة للصعود مرة أخرى.

وقال موقع ”كوين ديسك“ الذي يرصد حركة أسواق العملات المشفرة في العالم عبر تقرير نشر، الجمعة، إن ”المضاربات أدت إلى تراجع حجم التداول على البيتكوين، خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع تداول العملات الرقمية البديلة، بما فيها الإيثريوم إلى مستويات عالية في تلك الفترة“.

وأشار إلى أن ”هبوط التداول أدى إلى انخفاض سعر البيتكوين بنحو 2% بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 66 ألف دولار، في حين واصل سعر الإيثريوم صعوده مسجلا زيادة بنسبة 1.5% نهاية الأسبوع“.

وقال أليكس كوبتسيكافيش، المحلل في شركة ”FxPro“ للعملات المشفرة، إن ”المضاربين النشطين في سوق العملات المشفرة، يقفزون من عملة إلى أخرى؛ في محاولة لركوب الأمواج الصغيرة، هذه لعبة محصلتها إيجابية إذا كان المد يتغير، أي إذا كانت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية آخذة في الارتفاع“.

ونقل الموقع في تقريره عن محللي عملات رقمية قولهم، إنهم ”يتوقعون أن تلحق عملة بيتكوين في نهاية المطاف بالارتفاع الحاصل في العملات الرقمية البديلة، الأسبوع المقبل؛ ما قد يدفعها لتجاوز 64 ألف دولار“.

بدوره، قال ويل موريس المحلل في شركة ”غلوبال بلوك“ لسمسرة العملات المشفرة في لندن، إنه ”تاريخيًا، كان هناك ارتباط إيجابي متأخر قليلا بين الأسواق التقليدية وسوق التشفير؛ وهذا سيساعد على إيجاد دفعة صعودا للأصول الرقمية الشهر الجاري“.

وأوضح الموقع أن ”المتداولين والمستثمرين سيراقبون أيضا تقرير أرباح الربع الثالث لبورصة كوين بيز، المقرر أن يصدر الثلاثاء المقبل، خاصة بعد أن فاجأت الأسواق بتحقيق أرباح سلبية في الربع الثاني؛ نتيجة لانخفاض حجم التداول، وأن أسهم تلك البورصة قفزت بحوالي 40٪ الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع 10٪ في البيتكوين، وزيادة بنسبة 25٪ في الإيثريوم“.

وحسب التقرير، فإنه ”من جهة أخرى، استمرت علاقة بيتكوين مع مؤشر S&P 500 للأسهم بالارتفاع الشهر الماضي؛ ما يشير إلى أن رغبة المستثمرين في المخاطرة لا تزال قوية، ومن ناحية أخرى انخفض الطلب على سندات الخزانة التي كانت تعتبر في السابق استثمارات آمنة؛ نظرا لتوقعات السوق بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي“.