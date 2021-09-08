تقرير: أمريكا وكندا تستحوذان على 90% من أجهزة الصراف الآلي لعملة "البتكوين"

أظهر تقرير مالي أمريكي أن هناك أكثر من 26 ألف جهاز صراف آلي لعملة ”البتكوين“ في العالم، وأن الولايات المتحدة وكندا المجاورة تستحوذان على ما يزيد عن 90% منها.

وأشار التقرير الصادر عن موقع ”كوين رادار“ الأمريكي، والذي نشره مركز ”ستاتيستا“ الإعلامي الألماني، إلى أن عدد تلك الأجهزة في العالم يبلغ حاليا حوالي 26316 صرافا.

وأوضح أن عدد تلك الأجهزة في أمريكا وكندا وحدهما يبلغ 24669 جهازا، فيما يبلغ العدد 1264 في 28 دولة أوروبية بما فيها روسيا.

وقال التقرير إن عدد تلك الأجهزة بلغ 239 في آسيا، و 89 في أمريكا الجنوبية، و37 في أستراليا ونيوزيلاندا ودول أخرى في تلك المنطقة، و19 في أفريقيا.

وقال التقرير إن ”الخطوة المثيرة للجدل هي أن السلفادور أصبحت أول دولة في العالم تدخل البتكوين كعملة قانونية، ما يعني أنه يتعين على الشركات قبول العملة المشفرة في المعاملات اليومية من هذا اليوم وصاعدا.. ومن المثير للاهتمام أن السلفادور تستضيف فقط 4 أجهزة صراف آلي للبتكوين“.

وأضاف: ”في حين أن إعلان البتكوين كعملة عادية لا يزال احتمالا بعيدا في أمريكا الشمالية، فإن تلك المنطقة لا تزال تتصدر العالم بعدد أجهزة الصراف الآلي للبتكوين“.

وتابع التقرير: ”من ناحية أخرى، تقدم أمريكا الجنوبية لسكانها 89 آلة فقط عبر القارة بأكملها.. وبجانب السلفادور، فإن الدول التي لديها أكثر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، هي كولومبيا والبرازيل والأرجنتين“.

ولفت التقرير إلى أن إقرار ”البتكوين“ كعملة قانونية في السلفادور، قوبل بالتشكيك من قبل سكانها، مشيرا إلى أنه وفقا لمسح أجرته مؤسسة الأبحاث السلفادورية ”UCA El Salvador“، الشهر الماضي، فإن ما يقرب من 83% من المشاركين في الاستطلاع لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في ”البتكوين“ كعملة قانونية.

وتعتبر ”البتكوين“ أكبر عملة في العالم بالقيمة السوقية، حيث بلغت قيمتها صباح اليوم الأربعاء نحو 852 مليار دولار، أي ما نسبته 40% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، تليها عملة ”الإثيريوم“ التي بلغت قيمتها السوقية اليوم حوالي 389 مليار دولار، ثم ”كاردانو“ بقيمة 75 مليار دولار.